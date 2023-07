Nëna tenton të vrasë 3 fëmijët e mitur, i gjenden thikë dhe helm

Shqetësim në qytetin e Fiteros, në Spanjë, pasi mësoi përmes Gardës Civile se një nënë është arrestuar për përpjekjen për të vrarë tre fëmijët e saj 3, 5 dhe 9 vjeç. Tre të vegjlit janë dërguar në Spitalin Universitar të Navarrës, edhe pse nuk dihet gjendja e tyre. Gruaja ndodhet në spitalin e Tuledës, e ndaluar dhe me indikacione se mund të kishte tentuar vetëvrasjen, pasi kishte marrë helm.

Gjithçka ka ndodhur këtë të enjte, më 20 korrik, rreth orës 12:00, për fat të mirë dy fëmijët më të mëdhenj kanë mundur të dalin për të kërkuar ndihmë dhe falë fqinjëve që kanë thirrur Gardën Civile, kanë hyrë në shtëpinë e nënës, e cila ishte me tre vjeçarin.

Autoritetet bëjnë me dije se bëhet fjalë për një tentativë vrasjeje nga ana e nënës, por gjithçka po hetohet nga Policia Gjyqësore. Manuel Aguirre, kryebashkiaku i Fiteros, ka komentuar se qyteti është “i tronditur, totalisht i befasuar dhe plotësisht i shqetësuar” pasi mësoi se çfarë ndodhi.

“Në fillim gjithçka ka qenë konfuzion, por ngjarja ka marrë formë dhe me sa duket nëna do të kishte tentuar të vriste tre vjeçarin me pije të helmuar dhe me sa duket kanë marrë edhe një plagë me thikë”, tha kryebashkiaku i cili ka mundur të flasë edhe me babanë e të miturve. Dihet gjithashtu se familja është me origjinë nga Afrika e Veriut. Rrethanat dhe motivet mbeten ende të panjohura.