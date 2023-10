Nëse anëtarësohet në BE, ja sa miliardë euro përfiton Ukraina vetëm në shtatë vitet e para

Në 7 vitet e para pas anëtarësimit në Bashkimin Evropian, Ukraina do të jetë në gjendje të kërkojë rreth 186 miliardë euro nga buxheti i BE-së.

Zyrtarët e BE-së llogaritën se si mund të duket shpërndarja e buxhetit të përbashkët brenda kornizës së rregullave aktuale, të cilat janë aplikuar në buxhetin për 2021-2027. Ukraina, Moldavia, Gjeorgjia dhe vendet e Ballkanit Perëndimor u përfshinë në një BE të tillë të zgjeruar të modeluar, shkruajnë mediat e huaja.

Llogaritjet tregojnë se në këto vende duhet të investohen 256.8 miliardë euro në rast të një zgjerimi të tillë. Kjo do të nënkuptojë një ulje të ndjeshme të shpenzimeve për vendet që janë tashmë anëtare të Bashkimit Evropian. Në veçanti, subvencionet për bujqësinë ndoshta do të duhet të reduktohen me rreth 20%.

j.l./ dita