Nëse do të jetë në ‘arrest shtëpie’, kush do e drejtojë PD-në? Ja çfarë thotë Berisha

SPAK ka kërkuar për Sali Berishën masën e sigurisë ‘arrest ne shtëpi’, ndërsa nesër pritet që gjykata të caktojë masën e sigurisë.

I pyetur se ‘kush do të drejtojë punën në selinë blu?’, Berisha në një bashkëbisedimi me ndjekësit tha se ai do të përmbushë të gjithë detyrimet, por theksoi se menaxhimin e punës do ta drejtojë një grup i strukturuar në PD.

‘Në këtë situatë PD-në do ta drejtojë Sali Berisha. Historia e arrestit të liderëve të opozitës nuk është e re diktaturat e kanë përsëritur. Natyrisht kryesia e ngushtë e saj janë organet që do të merren me drejtimin punëve të saj. Por kryetari kudo që të jetë do të përmbushë detyrimet e tij. E merrni një fakt të kryer për të cilin nuk ka nevojë të komentoj duke u bërë de fakto mbështetës të këtij akti. PD do të ecë drejt fitores dhe përmbysjes së diktaturës”, tha Berisha.

p.k\dita