Nesër do na shohin siç shohim të djeshmen sot!

Nga Artan Duka

Botuar në DITA

Edi Rama bën mirë që i shmanget cilësimeve për kundërshtarin e tij politik kur pyetet apo flet në gjuhë të huaj. Është risi, ngritje “steke” e sfidë për këdo në politikë kur ke parasysh gjirizin e komunikimit politik. Shmang jo vetëm karshillëqe të stisura që shpërqëndrojnë nga gjërat kryesore të ditës por edhe vlerësohet, nga bota e qytetari, si karakter e integritet politik.

Por, të njëjtën gjë Rama duhet t’a bëjë edhe kur pyetet apo flet për vëndin e tij e sidomos të shkuarën socialiste. Ndërsa për zhvillimet e ditës dhe synimet për të ardhmen, Rama e mbarë politika, kanë rol kryesor ndaj dhe kanë çfarë të flasin, kur vjen puna tek reflektimi ndaj së shkuarës, Rama e politika në përgjithësi, sidomos e vetquajtura e djathtë, nuk i shmangen vështrimit bardhë e zi kur flasin apo pyeten në gjuhë të huaj.

Si kushdo edhe politikani, është në të drejtën e tij t’a gjykojë dhe ai, qoftë dhe bardhë e zi, të shkuarën. Prej viteve 90, çdokush tregoi me fjalë e vepra ngjyrat e tij në interpretimin e saj nga … 500 vjet pushtim Osman, LANÇ, përpjekja për shtet në monizëm, kolaboracionistët, monarkia, BS e Kina (na skuqi si rusi e zverdhi si kinezi… ndonse na u gjëndën pranë në nevojë), të “deklasuarit” e rinj në demokraci, miqësia e veçantë e të “majtit” me të djathtën italiane sot etj.

Fundja, votohet edhe për qëndrimin ndaj saj por ajo që çalon, nisur nga pozicioni që politikani mban, janë cilësimet në gjuhë të huaj.

Me pak përjashtime, politikanët nuk janë historianë që të flasin me gjuhën e drunjtë të fakteve e konteksteve duke shmangur emocionet, qëndrimet personale dhe trysninë e ditës. Por, nisur nga pozicioni që kanë, fjala e tyre në publik e në gjuhë të huaj peshon po aq fort, në mos më shumë se ajo e një historiani ndaj dhe kur ia mbysin qorres e dalin jashtë kontekstit, lënë pas çoroditje, zhgënjim, delire e habira pafund.

Liri mendimi apo liri imponimi!

Politika bie shpesh pre e revanshizmit e revizionimit subjektiv ndaj së shkuarës; shpesh i hyjnë politikës për këtë qëllim! Ndonse kanë kaluar tre dekada, ende retorika bajate e antikomunizmit shitet si “biletë” për “medaljen” e demokratit por politikani, sidomos shtetari, që ka atë pozicion që ka falë votës qytetare, nuk përfaqëson vetëm vetveten dhe as një grupim të caktuar, sidomos para të huajit, por të gjithë qytetarët ndaj dhe qëndrimi ndaj së shkuarës duhet të respektojë morinë e ndjenjave e të ndjeshmërive pa dallim. Dhe shpesh, heshtja është flori.

Brezi që lindi e u rrit në socializëm, qoftë ata që vuajtën, ata që u privilegjuan apo ata që patën një jetë normale etj dhe që tani reflekton, ende jep dhe drejton edhe në politikë, shtet, ekonomi etj, është deri diku në “konflikt interesi” në raport me të shkuarën dhe reflektimi ndaj saj nuk i shmanget dot ngarkesës emocionale për të qënë realisht objektiv.

Por ndërsa çdokush është i lirë t’a gjykojë të shkuarën edhe bardhë e zi, në demokraci, drejtuesit e kanë për detyrim t’a shmangin një gjë të tillë. Të qënurit demokrat, nuk pajtohet me vështrimin bardhë e zi të së shkuarës që nëse kthehet në zakon, nuk është veçse ringjallje e po asaj të shkuare dhe e sektarizmit që anatemojnë. Të qënurit demokrat presupozon debat me mëndje të hapur, empati e mbi të gjitha durim. Durim ndaj opinionit të tjetrit, durim për të dëgjuar të diturit e të urtët e fushës dhe durim për të pritur kohën të japë verdiktin e saj.

“Metri” demokratik ndaj së djeshmes dhe qasja EDI unë!

Ramës e askujt në politikë nuk u takon të bëjnë flamurtarin e rishikimit të historisë, për më tepër në gjuhë të huaj. Bota është krenare për të tanishmen e të shkuarën e saj sepse të dyja bashkë e bëjnë atë çfarë është. Dhe kur lypet distancim nga e shkuara, i lë vënd kohës e mëndjes së ftohtë për t’i vënë “kapakun” asaj. Nga gjëmat që nuk duhen harruar për t’u mos u përsëritur më, tek vlerat e gjërat e vyera të saj kujtohen, ruhen e trashëgohen për t’u mos u marrë të mirëqëna nga brezat pas. Ndaj edhe 50 vjet punë për ndërtimin e mbrojtjen e shtetit shqiptar nuk fshihen dot me një “penel” piktori nga askush që pandeh dhe e merr të mirëqënë se është një kokë mbi të tjerë!

Me ligjin aktual zgjedhor politika ia ka lejuar vetes me kohë të bëjë arrogantin për gjithshka, përfshi edhe qëndrimin ndaj së shkuarës. Qasja “EDI unë” e kryeministrit e të tjerëve pas tij, futja e së kaluarës në thes me etiketime si “Korea e Veriut”, “ferri komunist” apo përsiatjet në gjuhë të huaj si “piramida e diktatorit”, “bunkeret e Enverit” etj, stonon me qasjen e matur ndaj vlerësimit të kundërshtarit politik në sytë e botës, me vetë “metrin” demokratik të kqyrjes së historisë.

Një zell e teprim i tillë në përfoljen e së kaluarës së vëndit nuk është shëmbull për më tej ndryshe, në të ardhmen do të shkruhet se ashtu sikurse në 90 me qindra mijra iu larguan “ferrit” socialist, më pas, në tre dekada demokraci, me qindra mijra iu larguan “ferrit” demokratik ku qeveria Rama ka dhe ajo pjesën e saj.

Historia nuk ëshë çështje tekash personale dhe vetë muzetë janë fole faktesh e jo propagande bardhë e zi. Ideologjizimi i gjetjeve si “BunkArt”, “Shtëpia me Gjethe”, Muzeu pa “zë” historik kombëtar ku kanë “firuar” 50 vjet socializëm etj, stonojnë në kontekstin demokratik ku brezi ri duhet të njihet me faktet dhe jo me spërdredhjen e tyre në “shkollat” e edukimit partiak të qeverisë së ditës në demokraci.

Politikanë në ajër!

Përfolja e së shkuarës as nuk shton meritat e punëve të mira në qeverisje e as nuk shmang vëmëndjen nga gabimet e zullumet me pushtetin. Thjesht e vetëm cënon imazhin politik, jo vetëm në sytë e qytetarit por dhe botës që nuk pret por shtanget nga “teshat” e palara e nxjerra në oborr e pastaj zbavitet me ngutjen e delirin që bëhet një gjë e tillë.

Rama e politika e emancipuar në vend duhet të dëshmojnë vijimësi kur flasin në gjuhë të huaj. Si kur refuzojnë të flasin kundër kundërshtarit ashtu edhe kur ballafaqohen me të shkuarën. Përfolja pa vënd e së shkuarës ul pikë dhe mund të shndërrohet në bumerang për politikën e ditës sikurse është edhe etiketimi “ferr” për të shpjeguar largimin në masë të njerëzve jashtë që ndodh ende sot.

Mbi të gjitha Rama e politikanët tanë duhet të dëshmojnë thjeshtësi e të ulen me këmbë në tokë sepse ndërsa i janë qepur me bukë me vete “ferrit” socialist, po u rritet “mullari” i madh i problemeve pafund për qytetarin që, në buzë të mbijetesës, mban akoma sytë nga jashtë!

Detyra e qeverisë e politikës është mirëqënia e qytetarit sot dhe jo përfolja e së shkuarës. Ndryshe, nëse harxhon kohë e energji me të nëpërkëmb të sotmen e të nesërmen bashkë duke u përfolur vetë një ditë. E ardhmja do të na shohë edhe siç shohim të shkuarën! Të shpresojmë jo bardhë e zi!