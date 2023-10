Netanyahu bind opozitën, Izraeli formon qeverinë e luftës, bashkohet politika

Kryeministri izraelit njoftoi arritjen e një marrëveshje me opozitën për formimin e një qeverie emergjence.

“Një kabinet lufte do të ndërtohet”, me Benjamin Netanyahun, Benny Gantz dhe Ministrin e Mbrojtjes. Kjo nënkupton se gjatë periudhës së luftës, “nuk do të bëhet asnjë ligj apo vendim qeverie që nuk ka të bëjë me zhvillimin e luftës”.

Gjithashtu do të emërohen edhe dy zyrtarë të tjerë, që do të shërbejnë në rolin e vëzhguesve të kabinetit të menaxhimit të luftës.

Ftesën për të krijuar një qeveri të tillë, Netanjahu e kishte dërguar që të shtunën në adresë të partisë Jair Lapid dhe të Gantz.

o.j/dita