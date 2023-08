Nga Shqipëria te Ukraina në BE, Macron propozon plan masash dhe kërkon veprime të guximshme

Procesi i integrimit të Ballkanit në Bashkimin Europian duket se po merr një fije shprese përshpejtimi, pasi lufta e Rusisë në Ukrainë i ka zgjuar nga letargjia teknokratët e Brukselit dhe liderët e Unionit.

Blloku mund të shkojë në 30 apo 35 anëtarë, por kësaj herë kërkohet përfshirja e Ukrainës dhe e Moldavisë. Vetë presidenti Emmanuel Macron në takimin me ambasadorët e shtetit të tij ka dhënë sinjale për përshpejtimin e procesit të anëtarësimit.

“Politico” citon presidentin Macron të ketë thënë të hënën se “BE-ja ndoshta duhet të evoluojë drejt një bashkimi me shumë shpejtësi”, duke marrë në konsideratë integrimin e Ukrainës, Moldavisë dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Macron tha se BE-ja duhet të reformohet nëse dëshiron të integrojë shtete të reja dhe duhet të ndërtojë konsensus me më shumë se 30 vende anëtare.

“Rreziku është të mendojmë se mund të zgjerohemi pa reforma. Mund të dëshmoj se është mjaft e vështirë për Evropën të përparojë në tema të ndjeshme me 27 anëtarë. Me 32 ose 35 anëtarë, nuk do të jetë më e lehtë”, tha ai në mbledhjen vjetore të ambasadorëve francezë në Paris. Më tej ai theksoi se: “Ne do të kemi nevojë për guxim, për të pranuar më shumë integrim në disa fusha dhe ndoshta edhe një Evropë me shumë shpejtësi”.

Edhe pse nuk ka dhënë detaj për rrugën se si do të realizohet kjo, “Politico” ka mësuar se presidenti francez mund të paraqesë disa propozime për të realizuar një integrim të shpejtë të këtyre vendeve aspirante. Por ai shtoi se një rishikim i procedurave të BE-së ishte i nevojshëm që blloku të thellohej dhe të ruante “tërheqjen e tij”.

Sipas disa zyrtarëve francezë, qeveria e Macron po punon për disa propozime për një Evropë me shumë shpejtësi, e cila do të përfshinte krijimin e grupeve joformale të vendeve anëtare që do të punonin në fusha specifike të politikave.

Macron la të kuptohet gjithashtu se ai do të detajojë mendimet e tij për zgjerimin dhe reformën e BE-së në muajt në vijim dhe përpara zgjedhjeve të BE-së të vitit të ardhshëm.

Ukrainës dhe Moldavisë iu dha statusi i kandidatit për në BE në qershor dhe disa zëra po bëjnë thirrje që BE të hapë bisedimet e pranimit deri në dhjetor.

j.l./ dita