Nga Yiwu në Madrid

Trenat e mallrave Yiwu-Xinjiang-Evropë nisen nga qyteti Yiwu i Kinës Lindore dhe, duke kaluar nga gryka Alashankou e Xinjiang-ut, mbërrijnë në fund në Madrid, kryeqytetin e Spanjës. Ata i çojnë botës produktet kineze dhe i sjellin Kinës mallrat evropiane. Me 13 052 kilometrat e saj, kjo është linja hekurudhore më e gjatë në botë.

Më 26 shtator 2014, presidenti kinez Xi Jinping ftoi kryeministrin e atëhershëm të Spanjës Mariano Rajoy, që gjendej për vizitë në Kinë, të nënshkruanin së bashku një projekt hekurudhor, që do të lidhte Yiwu-në në Lindjen e Kinës me Madridin. Me pjesëmarrjen e përbashkët në ndërtimin dhe vënien në funksionim të hekurudhës, të dyja vendet do ta ngrinin bashkëpunimin ekonomik e tregtar midis tyre. Trenat e mallrave Kinë-Evropë që lidhin Yiwu-në dhe Madridin, konsiderohen si një rezultat i rëndësishëm në periudhën e hershme të nismës “Një brez, një rrugë”, duke i ofruar një alternativë të re transportimit të mallrave midis dy vendeve. Produktet spanjolle, si proshutë, verë, vaj ulliri etj., janë bërë produkte të mirëpritura nga konsumatorët kinezë.

Në vitin 2022 vëllimi i tregtisë dypalëshe ndërmjet Kinës dhe Spanjës i kaloi për herë të parë 50 miliardë dollarët amerikanë. Falë këtyre trenave, u çuan në botë edhe produktet fotovoltaike, automjetet me energji të reja, pajisjet e zgjuara elektro-shtëpiake, makineritë etj. Linja hekurudhore Yiwu-Xinjiang-Evropë është përfaqësuese e trenave të mallrave Kinë-Evropë, të cilat funksionojnë sot në 86 linja, me pikënisje nga 112 qytete kineze dhe me destinacion mbi 200 qytete të 25 vendeve evropiane. Trenat janë bërë pasqyra e gjallë e pjesëmarrjes së Kinës në bashkëpunimin e hapur global dhe në ndërtimin cilësor të “Një brez, një rrugë” shkruan CMG. Deri më sot trenat e mallrave Kinë-Evropë kanë bërë 78 mijë udhëtime, duke transportuar 7.4 milionë kontenjerë standardë me vlerë prej më shumë se 340 miliardë dollarësh amerikanë.

