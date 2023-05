Nis nesër “Java e Kulturës Italiane”, Rama: Do zhvillohen mbi 60 evente në të gjithë vendin

Nga data 1 deri më 7 qershor, do të mbahet në Shqipëri Java e Kulturës Italiane.

Kryeministri Edi Rama e ka nisur ditën me një video në rrjetin social Facebook nga Java italiane në Shqipëri.

Në kuadër të javës italiane në të gjithë vendin do të zhvillohen 60 aktivitete nga muzika, sporti deri tek shkenca e arkitektura

“Me një tjetër vend mik, Italinë, që vjen në edicionin e dytë të Javëve të Kulturës Ndërkombëtare në Shqipëri me më shumë se 60 evente, që nga muzika, sporti, kuzhina, shkenca, opera, e deri te arkitektura, prej datës 1 deri me 7 qershor, ju uroj një ditë të bukur”, shkuan Rama në Facebook.

Java e kulturës italiane ka një program të ngjeshur me veprimtari ku mes të cilave vlejnë për t’u përmendur kremtimi i Festës së Republikës së Italisë më 2 qershor, bërja publike e projekti për godinën e re të ambasadës italiane në vendin tonë, Festivali i Shkencës, dita kushtuar Arbëreshëve, rikthimi i Pizza Village, maratona për autizmin si edhe vepra murale e realizuar nga Tellas si shprehje e miqësisë mes Italisë dhe Shqipërisë.

Nuk do të mungojnë as mbrëmjet kushtuar teatrit, operës dhe muzikës me shfaqje në sheshe dedikuar Verdit-t, koncerti i instrumentistit të njohur të trombës, Paolo Fresu dhe shfaqja në kujtim të gjeniut Enio Morricone.





p.k\dita