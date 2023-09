Nis puna për rindërtimin e Spitalit të Kardiokirurgjisë në QSUT, shërbimet që do të mbulojë

Hapen punimet për rindërtimin e Spitalit të Kardiokirurgjisë dhe Kirurgjisë vazale, që do të jetë një model i spitaleve kardiokirurgjikale në rajon, me standardet më të mira, duke çuar drejt finalizimit investimet e mëdha për modernizimin e Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza.

Investimi në spitalin e ri do të përfshijë: Shërbimin e kirurgjisë vaskulare; Shërbimin e kardiokirurgjisë; Bllokun operator që do të ketë 3 salla për kardiokirurgjinë dhe 1 sallë dedikuar kirurgjisë vazale; Shërbimin e terapisë intensive, që do të jetë i integruar në shërbimin e kardio-kirurgjisë, duke lejuar një menaxhim më fleksibël të zonave të trajtimit të pacientëve para dhe pas operacionit. Gjithashtu janë parashikuar edhe pajisje të reja mjekësore për këtë spital, punimet e të cilit pritet të përfundojnë në dhjetor të vitit 2024.

Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastriliu ka inspektuar sot nisjen e punimeve, ku vuri në dukje se ky investim do të jetë një shembull në të gjithë rajonin.

“Ky nuk është thjeshtë një rehabilitim, është rindërtim, me funksione të reja, është tërësisht një arkitekturë e re nga pikëpamja e funksionalitetit dhe shërbimeve që do të ofrohen. Spitali i ri i Kardiokirurgjisë do të jetë një shembull në të gjithë rajonin. Janë rreth 4000 metër katrorë në dispozicion. Po shkojmë drejt finalizimit të modernizimit të QSUT-së sa i përket infrastrukturës dhe ecim përpara tani me inovacionin dhe inteligjencën artificiale”, bëri me dije ministrja Manastirliu.

Sipas saj, spitali i ri do të jetë gati brenda vitit të ardhshëm.

“Ne jemi duke marrë masa edhe për blerjen e të gjithë pajisjeve, pra që nga sallat, deri tek mobilimi spitalor dhe gjithë elementet që kanë të bëjnë me fillimin e punës dhe funksionalitetin e spitalit, megjithatë kemi kohë të mjaftueshme për të parashikuar përpos të gjithë pajisjeve, por edhe avancimin në teknologji, në funksion me ngritjen e një standardi në një nivel të ri të kardiokirurgjisë dhe kirurgjisë vazale. Do të jemi drejt fundit të vitit 2024 me një spital të kompletuar dhe jam e bindur se kjo do ridimensionojë punën për më shumë shërbime ndaj qytetarëve dhe cilësia të jetë e një standardi të lartë”, tha Manastirliu. Ky investim është një financim i qeverisë shqiptare me vlerë 4.3 mln euro, në kuadër të modernizimit të Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”.





