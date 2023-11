Nis sot Panairi i Librit në Tiranë, 95 ekspozues në edicionin e 26-të

Panairi i Librit nis sot në Tiranë dhe do të shoqërohet me një sërë aktivitetesh.

“Libri na bashkon të gjithëve”, kjo është motoja e edicionit të 26-të të Panairit të Librit, që nis këtë të mërkurë në Pallatin e Kongreseve. Këtë vit në panair do të jetë pjesëmarrja e 95 ekspozuesve, shtëpi botuese, institucione të arsimit të lartë dhe të tjera që punojnë me librin.

Një ditë më parë kryetari i Shoqatës së Botuesve Shqiptarë Petrit Ymeri u shpreh se panairi është aktiviteti më i madh kulturor në vend, jo vetëm libror. Sipas tij kosto e panairit kap shifrën e 200 mln lekëve të vjetra.

“Ky është Panairi i 26-të, është aktiviteti më i madh kulturor në Shqipëri, jo vetëm libror. Kostoja e këtij panairi për këtë vit është 200 milionë lekë. Ne stimulojmë që gjatë këtyre ditëve të ketë ulje të paktën në 20 për qind”, shprehet Ymeri.

Një ditë para nisjes së panairit, Petrit Ymeri kreu i Shoqatës së Botuesve Shqiptarë që është edhe organizatorja e ngjarjes më të madhe vjetore të librit në vendin tonë tha gjatë një konference se do të ketë dhe të ftuar specialë.

“Do të kemi shumë shkrimtarë nga Shqipëria, Kosova, por do të kemi edhe të huaj. Nga këta të fundit më i shquari është Lilian Thuram, futbollist i jashtëzakonshëm, por ai këtë radhë vjen në kostumin e shkrimtarit. Pastaj vlen të përmendet Ilide Carmignani, një personalitet i letërsisë, jo vetëm italian, por edhe evropian”, u shpreh Ymeri. Këtë vit në panair marrin pjesë shtëpi botuese nga Shqipëria, Kosova, etj.

Nesër në ditën e dytë të panairit, Shoqata e Botuesve organizon një seminar rreth problemeve të përkthimit të letërsisë për fëmijë dhe adoleshentë në shqip. Në këtë seminar është e ftuar edhe një përkthyese italiane, konsulente editoriale e Sallonit të Librit në Torino, përkthyese e Bolanos dhe Markezit dhe organizatore e seminareve me këtë temë, Ilide Carmignani.

Panairi do të shoqërohet me një sërë aktivitetesh promovuese, ndërsa në 19 nëntor do të ndahen edhe çmimet e përvitshme nga juria.

