Një lajm i mirë ju vjen, do të takoni personin që dashuroni… Çfarë thonë yjet për ju sot

Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Fundjava do t’i kushtohet shpengimit. Nëse marrëdhënia juaj është konfliktuale me një person që është larg, kjo me siguri do të jetë një periudhë zgjedhjesh të rëndësishme dhe intolerancës së madhe. Disa prej jush do të jenë të pavendosur mes dy historive dhe do ta gjeni veten që duhet të bëni një zgjedhje të rëndësishme.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën mund të filloni një projekt të ri pune. Ata që kanë bërë kërkesa në të kaluarën do të marrin ndihmë të konsiderueshme. Zgjidhje të mundshme (në disa raste të papritura) për të zgjidhur problemet që kanë lindur kohët e fundit.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

E shtuna do të jetë një fundjavë interesante. Kushdo që jeton një dashuri dhe dëshiron ta konfirmojë atë, patjetër duhet të takojë personin që dashuron këtë fundjavë. Për më tepër, në këtë periudhë mund të ketë mundësi të ringjallet një histori dashurie.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të shtunën ata që janë mbyllur së tepërmi do të mund të flasin dhe të shprehin lirshëm edhe momentet e tyre të pasigurisë. Nëse mbyllët ndoshta me ngurrim ose kush e di pse një histori, ka ende themele të mira dhe këtë fundjavë mund të rikuperoni.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën nuk keni shumë durim. Në marrëdhëniet me të tjerët ose në dashuri dhe miqësi, mund të keni disa dyshime, por të dielën do të jeni në gjendje të rikuperoheni. Do të duhet të kuptoni nëse e doni vërtet një person apo jo.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të shtunën preferohet të mos merreni me tema të mprehta apo me ato që kanë të bëjnë me familjen. Disa prej jush do të jenë të lumtur të udhëtojnë ose të bëhen protagonistë të aktiviteteve produktive. Ky është një moment interesant për të vlerësuar disa situata që duhen çuar përpara edhe në nivel pune.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Ju pret një fundjavë që do të ushqehet ngadalë por në emër të dashurisë dhe, veçanërisht e diela, do të jetë dita më e mirë për t’i bërë përshtypje dikujt. Edhe ata që kanë ndërmend të fillojnë të ngrenë projekte për vjeshtën do të mund të bëjnë më shumë, pasi keni shumë projekte në sirtar.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën mund të ndiheni pak të lodhur. Herë pas here kaloni momente tensioni të fortë dhe kjo ndodh sepse qeveriseni nga Marsi, planeti i agresionit. Në të njëjtën kohë, megjithatë, ju jeni një shenjë uji dhe për rrjedhojë, prirja juaj është të jeni dembelë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Do jeni yje premtues. Disa do të flasin për dashurinë, ndërsa të tjerët do të bëjnë premtime të mëdha. Ata që kanë një angazhim pozitiv, ose kanë kohë që janë me një person, mund të mendojnë për një projekt të madh, një lëvizje apo një ndryshim të dukshëm deri në fund të vitit.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të shtunën ata do kalojnë një moment shqetësimi të madh ose një krizë sentimentale duhet të përpiqen të kompensojnë me çdo kusht terrenin e humbur. Është një qiell që premton mirë për sa i përket sferës sentimentale. Një lajm i mirë pasi gushti ka qenë një muaj i vështirë dhe i ngarkuar.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën dy ditët e ardhshme do të jenë në të cilat dikush do të thotë gjithçka që mendon me rrezikun serioz për të gjeneruar vështirësi si për veten e tij ashtu edhe për të tjerët. E diela do jetë një ditë më e mirë, por këshilla është të mos i bëni shumë presion trupit tuaj.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën po kaloni ditë të rëndësishme, veçanërisht ata që duan të udhëtojnë fizikisht ose mendërisht. Ditë produktive dhe disa të tjere relaksuese.