“Një ofensivë sharmi…” Vendimi i vështirë i BE-së për Ukrainën: Si u “thye” Orban nga Giorgia Meloni

“Pikërisht kur ai mendoi se ishte jashtë, ata e tërhoqën brenda”, me këtë citim nga “The Godfather III” fillon një artikull në Politico për “shtypjen” e rezistencës së Orban ndaj paktit të ndihmës në Ukrainë.

U desh një ofensivë sharmi disamujore nga kryeministrja italiane Giorgia Meloni dhe pak kënaqësi e ofruar nga francezët për kryeministrin hungarez Viktor Orbán që të pranonte të votonte për një paketë ndihme prej 50 miliardë për Ukrainën, shkruan Politico.

Meloni zhvilloi bisedime me Orbanin për shkak të lidhjes së tyre të gjatë, thanë dy diplomatë nga vende që nuk ndajnë pikëpamjet e saj politike të ekstremit të djathtë. “Ajo u përpoq disa herë të ishte lidhja mes tij dhe liderëve të tjerë dhe duket se këtë herë ia doli”, tha një nga diplomatët.

Vendimi – i marrë në një samit në Bruksel të enjten, më 1 shkurt – ishte vendimtar për liderët e BE-së që donin të tregonin mbështetje për Ukrainën duke demonstruar se ishin në gjendje të kontrollonin rebelimin hungarez.

Orban ka kërcënuar vazhdimisht se do të përdorë veto taktike për një sërë çështjesh evropiane për të nxjerrë para nga BE.

Një pikë kthese

Udhëheqësit e BE-së njoftuan lëvizjen historike në një kohë kur ndihma e SHBA-së për Ukrainën ka ngecur në Kongres prej muajsh dhe Ukraina ka nevojë për një injeksion jetik parash në luftën e saj të ndenjur me Rusinë.

“Kjo dërgon një sinjal të rëndësishëm edhe për SHBA,” tha kryeministri suedez Ulf Kristersson në dhomën e liderëve pasi arritën marrëveshjen, sipas dy zyrtarëve të njohur me diskutimin, të cilët, si të tjerët në këtë artikull, folën me kusht anonimiteti.

Duke shkuar në takimin e së enjtes, udhëheqësit theksuan se ndërsa një marrëveshje pa Hungarinë ishte e mundur, kjo do të sinjalizonte për Rusinë mungesën e unitetit evropian. “Ka vetëm një shfaqje në qytet sot dhe që përfshin të gjitha 27,” tha kryeministri holandez Mark Rutte të enjten në mëngjes përpara se të shpallej marrëveshja.

Njerëz të afërt me Melonin thanë se ajo filloi punën e saj diplomatike muaj më parë, me bisedime dhe takime që përfshinin ministra dhe zyrtarë të ndryshëm, edhe përpara se 27 liderët të dështonin të arrinin një marrëveshje për ndihmën për Ukrainën në dhjetor, sepse Orban nuk do ta mbështeste.

Dhe të mërkurën mbrëma, ambasadat punuan deri në orët e vona të natës për të siguruar suksesin e Orbanit. Meloni i shtoi përpjekjet e saj këtë javë, duke folur me Orbanin në telefon dhe duke e takuar atë në hotelin e mrekullueshëm “Amigo” të Brukselit për një bisedë njëorëshe dhe përsëri të enjten në mëngjes para fillimit të takimit.

Të mërkurën mbrëma, presidenti francez Emmanuel Macron u takua gjithashtu me Orbanin, pasi kaloi javë të tëra të fokusuara në ndërtimin e urave me të. Në fillim të këtij muaji, ai u përpoq të joshë liderin hungarez gjatë drekës në Elysée. Gjatë asaj dreke, Macron i kërkoi Orbanit të përvijonte vizionin e tij se si të integrohen më mirë vendet lindore të BE-së.

Roli kryesor i Macron

Macron luajti një rol kyç në këto negociata, theksuan francezët, dhe kësaj iu bë jehonë nga zyrtarë jofrancezë.

“Ai kurrë nuk donte të antagonizonte Orbanin, ai donte ta fitonte atë. Është një qasje që shpërblehet sot,” tha dikush i afërt me presidentin francez.

Këto ofensiva magjepsëse lejuan presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel të nisë samitin duke shpallur marrëveshjen e shumëpritur, tha një zyrtar i njohur me diskutimin në sallë.

Michel i anashkaloi formalitetet, duke parashtruar shpejt detajet e marrëveshjes me Orbanin, të cilën asnjë nga liderët nuk e kundërshtoi, duke përfshirë lëshime të vogla për Hungarinë. Një debat vjetor mbi paketën e ndihmës dhe “nëse është e nevojshme” një rishikim në dy vjet “do t’i lejonte Orbanit të shpëtonte fytyrën në shtëpi,” tha një diplomat i BE-së.

Hungaria shpejt e portretizoi rezultatin si një fitore për Budapestin. Drejtori politik i Orbanit, Balázs Orbán – i cili nuk ka lidhje gjaku me kryeministrin hungarez – argumentoi se Budapesti mori atë që donte nga samiti.

“Në fund të vitit të parë, ndihma për Ukrainën duhet të rinegociohet dhe në fund të vitit të dytë, e gjithë çështja do të rishqyrtohet në kontekstin e buxhetit të BE-së për periudhën e ardhshme,” shkroi Balázs Orbán në X. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen theksoi se nuk iu dha asnjë lëshim shtesë Orbanit dhe kancelari gjerman Olaf Scholz bëri të njëjtën gjë në konferencën për shtyp pas samitit.

Edhe më e rëndësishme se fitorja e Budapestit ishte shtimi i një fjalie në tekst që i referohet përfundimeve të mëparshme të samitit, të cilat garantojnë se mënyra se si Komisioni Evropian e vlerëson shtetin e së drejtës në Hungari është e drejtë dhe objektive.

Kjo u bë për të rikthyer mosbesimin e thellë që Budapesti ka ndaj Komisionit në lidhje me pagesën e parave për Hungarinë. “Orbán-it i është dhënë një detyrim që të trajtohet me drejtësi”, tha një diplomat i BE-së.

Diplomatët dhe zyrtarët thanë se Orbán thjesht duhej të dorëzohej për të shmangur një krizë të madhe politike. Dhe përpara njoftimit të së enjtes, udhëheqësit nuk kishin turp t’i tregonin Hungarisë se kush është në krye.

“Hungaria ka nevojë për Evropën. Ju duhet të shihni gjithashtu se çfarë merr Hungaria duke i përkitur Evropës”, ??tha kryeministrja estoneze Kaja Kallas duke hyrë në takim, shkruan Politico.

n.s. / dita