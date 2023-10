“Një plan gati perfekt”! Gazetari i televizionit shqiptar, viktimë e vjedhjes së identitetit!

Gazetari i A2CNN, Armand Bajrami, ka publikuar të enjten në faqen e tij në Facebook një thirrje në lidhje me adresën elektronike të rreme që vijon të qarkullojë prej disa javësh me emrin e tij dhe me të dhënat e tij personale.

Kjo adresë e cila përmban emrin dhe mbiemrin e plotë të gazetarit shqiptar dërgon kërkesa informacioni drejtuar institucioneve juridike në emër të tij.