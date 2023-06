Njihuni me shtetin që ndodhet ende në vitin 2015 dhe ku kalendari ka…13 muaj!!

Kalendari Gregorian rregullon ndarjen e kohës në shumicën dërrmuese të vendeve në botë. Ishte Papa Gregori XIII që kishte iniciativën për ta promovuar atë, megjithëse nuk u zbatua në praktikë deri në vitin 1582. Megjithatë, janë gjithsej 90 vende që përdorin një lloj tjetër kalendari, siç është Etiopia.

Në vendin e vendosur në Afrikën Lindore është ende viti 2015 dhe kalendari i tij është 13 muajsh, domethënë është shtatë vjet e tetë muaj prapa kalendarit perëndimor të përdorur në shumicën e vendeve. Ka faktorë të ndryshëm që shpjegojnë arsyet pse ndodh kjo mospërputhje.

E para prej tyre lidhet me mënyrën e llogaritjes së kohës së lindjes së Jezu Krishtit. Data e lindjes së Jezusit të Nazaretit nuk është deklaruar në ungjij apo në ndonjë tekst laik, por shumica e studiuesve supozojnë një datë midis 6 p.e.s. C. dhe 4 a. C. Ndryshe nga Kisha Katolike, e cila më vonë ndryshoi metodën e saj të llogaritjes në vitin 500 pas Krishtit, Kisha Ortodokse e vendit afrikan nuk e bëri këtë.

Një arsye tjetër është fillimi i Vitit të Ri. Ndërsa në perëndim është 1 janari, në Etiopi kjo ditë bie më 11 shtator dhe njihet si Enkutatash (dhuratë bizhuteri). Në rastin e tij, vendi ka edhe vite të brishtë si të tjerët, ndonëse në rastin e tij Viti i Ri atje fillon më 12 shtator dhe jo më 11 të atij muaji, siç ishte përcaktuar në vitet e mëparshme. Në këtë datë përfundon ‘stina e shirave’ dhe bashkë me të edhe fillimi i pranverës.

Arsyeja e tretë për këtë çekuilibër orar shënohet nga ndarja e ditës në dy periudha 12-orëshe, duke filluar nga ora 06:00 e mëngjesit, që do të thotë se si mesdita dhe mesnata janë ora gjashtë në kohën e Etiopisë. Sa i përket ditëve të çdo muaji, në rastin e Etiopisë, katër muajt e parë kanë 30 ditë secili, dhe muaji i fundit, i trembëdhjetë, ka gjashtë ditë nëse është vit i brishtë dhe pesë ditë nëse nuk është. Sa i përket GMT-së së saj, ajo është një orë më e lartë se Europa apo Shqipëria!