Njihuni me sozinë e Elon Musk, real apo “deepfakes”? (VIDEO)

Është thuajse e pamundur të kalosh një ditë pa figurën e Elon Musk, që na ofron tituj të diskutueshëm, tronditës apo kuriozë, siç është rasti me lajmet që do t’ju tregojmë më poshtë. Inteligjenca artificiale, kaq në modë në peizazhin aktual teknologjik, lejon të kryhen të gjitha llojet e aktiviteteve, ndër të cilat janë ‘deepfakes’, imitime që bëhen gjithnjë e më të besueshme.

Tani, Elon hyn me një demonstrim të ri, ose një ngjashmëri të mahnitshme ose një punë dixhitale të kryer shumë mirë. Ju mund t’i hidhni një sy videos që ka komentuar së fundmi Elon Musk dhe që ne jua tregojmë më poshtë, për të vendosur vetë nëse ky dyshe i shefit të Tesla dhe SpaceX është një person real apo një ‘deepfake’ i madh, të cilin ai ka arritur të tërheqë vëmendjen tuaj. Dyfishi i supozuar kinez i Elon quhet Yilong Ma dhe ai ka llogarinë e tij në TikTok, prej nga vjen videoja e komentuar nga biznesmeni afrikano-jugor, në të cilën ai vazhdimisht demonstron ngjashmërinë e tij të madhe fizike.

Megjithatë, kjo nuk është hera e parë që Elon ndeshet me lajme që e lidhin atë me një shtetas të dyshuar kinez. Siç mund ta lexoni në tweet-in të cilit Elon iu përgjigj në vitin 2021, ngjashmëria e Yilong Ma me aksionerin kryesor të rrjetit social X tashmë kishte filluar të bëhej virale. Sipas fotografive, konfuzioni mund të jetë aq i ndërlikuar për t’u sqaruar, siç tregohet nga Elon Musk në një postim në maj 2022 në Twitter, në të cilin ai tha:

“Do të doja ta takoja këtë djalë (nëse është i vërtetë). Është e vështirë të thuhet me ‘deepfakes’ këto ditë”.