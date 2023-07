“Nostradamusi i ri” britanik parashikon ndryshime të rëndësishme të Bashkimit Europian dhe lëkundjen e Macron

Craig Hamilton-Parker është një profet i vetëshpallur britanik, i quajtur “profeti i dënimit”, i cili fitoi famë pas parashikimeve të sakta të Brexit, Coronavirus, zgjedhjen e Donald Trump, ose vdekjen e Elizabeth II. ‘Nostradamusi i ri’ ka një shkallë shumë të lartë suksesi dhe sa herë që poston një nga videot e tij në YouTube duke shpjeguar parashikimet e tij, njerëzit habiten.

Siç shpjegoi Hamilton-Parker në një video, Bashkimi Evropian do të pësojë një ndryshim rrënjësor. E gjithë kjo për shkak të trazirave që ndodhën në Francë, për shkak të vdekjes së Nahel Merzouk. 17-vjeçari vdiq më 27 qershor në duart e një oficeri policie dhe kjo bëri që francezët të dalin në rrugë duke shkaktuar trazira dhe kanë lënë imazhe dhune dhe mijëra të arrestuar. ‘Nostradamusi i Ri’ ka siguruar që këto demonstrata do të gjenerojnë një ndryshim në Bashkimin Evropian, madje duke shkaktuar një ndryshim të qeverisë në Francë. Hamilton-Parker komenton se pas ngjarjeve, Marine Le Pen do të ishte zëvendësuesja e Emmanuel Macron.