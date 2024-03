“Nuk e kam vrarë unë babain”, dëshmia e djalit të vogël që iu gjetën gjurmët e gishtave në pistoletë

Amarildo Meta, djali i vogël i familjes Meta, nuk ka preferuar të japë shpjegime tek oficerët e Policisë në lidhje me gjurmët e gishtërinjve të gjetura në qytën e pistoletës dhe qeses plastike që ishte mbështjellë arma, me të cilën u vra Pëllumb Meta.

19-vjeçari i qëndron deklarimeve fillestare duke pohuar se nuk ndodhej në shtepi në momentin e krimit.

Ai u shpreh se nuk e ka prekur pistoletën, por se vetëm ka ndihmuar vëllanë, Hysen Metën për të fshehur makinën.

“Unë nuk kam lidhje me vrasjen e babait. Nuk ndodhesha në shtëpi në momentin e krimit, isha në punë te servisi. Aty ka edhe kamera sigurie dhe ju e keni verifikuar këtë fakt. Kur kam shkuar në shtëpi kishte ndodhur ngjarja. Nuk kam asnjë ide se si kanë përfunduar gjurmët e gishtërinjve të mi në pistoletë. Une s’e kam prekur fare pistoleten as para dhe as pas ngjarjes. Nuk di çfarë të them. Unë kam ndihmuar vëllanë vetëm për të fshehur makinën. Me armën s’kam lidhje fare”, ka deklaruar Amarildo Meta

Kujtojmë se Pëllumb Meta, 49-vjeçari u vra nga fëmijët e tij dërgohet në banesën e fundit.

Vrasja dhe groposja 49-vjeçarit në Shënavlash të Durrësit tronditi mbarë opinionin publik ndërsa policia arrestoi dy djemtë e viktimës dhe vajzën e tij, si dhe procedoi bashkëshorten.

j.l./ dita