Nuk ndodhte që prej kohës së Al Kaedës, DASH lëshon alarmin e rrallë për qytetarët amerikanë në mbarë botën

Departamenti Amerikan i Shtetit lëshoi ​​një paralajmërim të rrallë, mbarë botëror të enjten për të këshilluar të gjithë qytetarët amerikanë jashtë vendit “të ushtrojnë kujdes të shtuar”, duke përmendur “tensionet e rritura në vende të ndryshme në mbarë botën, potencialin për sulme terroriste, demonstrata ose veprime të dhunshme kundër qytetarëve amerikanë dhe interesat e tyre”.

Alarmi vjen pasi protestat kanë shpërthyer në të gjithë Lindjen e Mesme në përgjigje të luftës Izrael-Hamas, me shumë demonstrues që synojnë komplekset diplomatike amerikane.

Departamenti i Shtetit ka ngritur në nivelin më të lartë këshillimin e udhëtimit për Libanin dhe Izraelin dhe ka autorizuar personelin jo urgjent të qeverisë amerikane dhe anëtarët e familjeve të tyre që të largohen.

Departamenti i Shtetit lëshoi ​​për herë të fundit këtë lloj alarmi në gusht 2022 pas vrasjes së liderit të al-Kaedës, Ayman al-Zawahiri , duke paralajmëruar se “mbështetësit e al-Kaidës, ose organizatave terroriste të lidhura me të, mund të kërkojnë të sulmojnë objektet e SHBA-së, personelit ose qytetarëve.”

Worldwide Caution: Due to increased tensions in various locations around the world, the potential for terrorist attacks, demonstrations or violent actions against U.S. citizens and interests, the Department of State @StateDept advises U.S. citizens overseas to exercise increased… pic.twitter.com/waIpqmWu2m

— Travel – State Dept (@TravelGov) October 19, 2023