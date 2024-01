“Nuk punon sistemi…”

Nga Gjon Bruci

Botuar në DITA

Kështu m’u përgjigj mjekja e lagjes, kur kërkova recetën e zakonshme të ilaçeve. Dy ditë më pas, e njëjta përgjigje tek sporteli i “One Albania”, kur shkova për të paguar faturën mujore të telefonit celular. Në këtë herën e dytë, unë qesha dhe ironizova me frazën: “Që sistemi nuk punon, këtë e dimë . . . “! Sportelistja nuk arriti ta përtypte ironinë time për sistemin, dhe unë dola duke tërhequr derën.

Prej 33 viteve po aplikojmë sistemin kapitalist, që për të mos na trembur ne fillestarëve të tij, e emërtojnë “sistemi i ekonomisë së lirë të tregut”, e madje akoma më ëmbël, “sistemi i demokracisë pluraliste”. Këto dy emërtimet e fundit, që janë asete të sistemit, dhe jo vetë sistemi, nuk i kemi hasur asnjë ditë. Madje edhe emërtimin ”kapitalist”, e gjejmë të materializuar në jetën tonë, si një hibrid midis kapitalizmit dhe nazifashizmit, duke anuar çdo ditë nga ky i fundit.

Sistemi është një kompleks “asetesh”, politike, ideologjike, administrative, ekonomike e sociale, por më të dukshmet janë organet legjislative, ekzekutive e gjyqësore, që përbëjnë kollonën fizike të tij. Për fatin tonë të zi, të tria këto kollona kryesore të ndërtesës së sistemit, që vetëquhen tri pushtete të (pa)varura ngë njëri-tjetri, kanë degraduar. Merita e kësaj “arritje” u takon politikanëve dhe pushtetarëve që kanë drejtuar qysh nga viti 1990 e gjer më sot.

Një mik më kundërshtoi, duke më thënë se “një gjë e shkatërruar, nuk ka sesi të degradojë apo degjenerohet”! Në përgjigje unë i tregova një shembull të vogël: Kur prishim shtëpinë, mbeten themelet e saj për shumëkohë, si dëshmi e vendit ku ishte ngritur shtëpia. Por nëse shkulim edhe themelet e saj, atëherë, shumë shpejt zhduken edhe shenjat më të vogla të vendndodhjes së shtëpisë.

Berisha gjatë mbretërimit të parë të tij si president, dhe dy mandateve të mëvonshme si kryeministër, e shembi “kalanë shqiptare” gjer në themelet e saj. Pasardhësi i tij, Rama, në dhjetë vjetëshin që po drejton, pothuajse gjysmën e themeleve të kësaj kalaje e ka rrafshuar, ose e ka shitur apo nxjerrë në pazar. Për më tepër, dy pushtetet kryesore të shtetit, Legjislativin dhe Ekzekutivin, i ka kthyer në “asete” personale, siç pati vepruar Zogolli në vitet tridhjetë.

Pushteti i tretë, gjyqësori, është nën reformë, për të mos folur për median, “pushtetin e katërt”, të cilin në shumicë e ka “strehuar” në portofolin e buxheteve të dukshme e të padukshme politike.

Sigurisht, të gjitha këto janë arritur me ndihmën e Berishës, i cili, sot del në ballkonin e shtëpisë, dhe si një sorrë e rrjepur, hakërrin për të mbrojtur “asetet” e përbashkëta, të cilat së bashku me Ramën, i patën unifikuar në vitin 2008, me “kushtetutën” e tyre private.

Falë kësaj veprimtarie antishtetërore e antikombëtare, organet e shtetit, përfshi ato të violencës, jo vetëm janë kapur nga krimi e korrupsioni, por janë kthyer në strehë zyrtare të këtyre të fundit. A nuk kanë rezultuar në përbërje të bandave të krimit e të korrupsionit dhjetra punonjës të shtetit e të policisë, gjer tek nivele drejtorësh, deputetësh, kryetarë të bashkive, ministra, e gjer zëvendëskryeministra, një pjesë e të cilëve gjenden në burg, ndërsa mjaft prej tyre të “azilosur” në vendet nga ku u eksportua “demokracia”?

Dhe kur organet e pushtetit e të violencës kapen nga krimi, i gjithë sistemi pushon së punuari për qytetarët, madje bëhet “kandidat” për të kaluar në finale të krimit, që është fashistizimi i jetës dhe veprimtarisë së vendit.

Drejtori i Lartë i Zhvillimit Global në Institutin McCain për Lidership Ndërkombëtar në Universitetin Shtetëror të Arizonës, zoti Fron Nahzi, në një shkrim me titullin: “Arrestimi i Berishës është i mirëpritur, por e gjithë kultura politike e Shqipërisë duhet të ndryshojë”, botuar në DITA më 6 janar 2024, midis të tjerave thotë:

“Vetëm duke çrrënjosur sistemin shtetëror të kapur të Shqipërisë, qeveritë e ardhshme mund të kenë një shans për të krijuar institucione që funksionojnë në interesin më të mirë të publikut!”

Kush mund të çrrënjosë sistemin shtetëror nga korrupsioni e krimi i organizuar? I vetmi organ, ku shpresa e qytetarëve ende nuk është shuar, është SPAK-u dhe organet e tij gjyqësore.

Vërtet SPAK-ku ka nisur punë, madje prej dy – tri vitesh me kapacitet të plotë, por rezultatet me ato që priten janë tepër minimale. SPAK-u, po zvarritet me proçedura burokratike, duke imituar ecjen e breshkës, ndërsa krimi e korrupsioni, tashmë ortak me shtetin, vrapon me galop, e madje me revan. Ndaj dhe Berisha, tallet më këtë organ, duke e quajtur jo SPAK, por SKAP.

Dhe ka të drejtë! Sepse po të ishte vërtetë SPAK, Berishën nuk e linte në banesën e tij të ngrohtë, me mikrofon e gishta përpjetë, por e “rehatonte” në qelitë e 313-tës, me pjatën prej alumini të gjellës së burgut.

SPAK po punon por me ecjen prej breshke, falë dosjeve të shumta të krimit të organizuar, atij do t’i duhen jo më pak se 50 vjet për t’i dalë drejtësisë në anë, çka do të kërkonte edhe dy breza të rinj prokurorësh e gjyqtarësh kësisoj. Por, edhe po të mundësohej kjo gjë, nuk do të kemi të pandehurit e mëdhenj, të cilët, normalisht, do të kenë kaluar në botën tjetër, të parajsës, apo të ferrit.

Po, a ka ndonjë mënyrë më të shpejtë në kohë? Sigurisht që ka, dhe këtë e di fort mirë SPAK-u dhe çdo organ tjetër gjyqësor. Piramida e krimit dhe korrupsionit shtetëror është bërë më e madhe se piramida e Keopsit. Me mënyrat burokratike, apo seleksionuese, që po praktikohen, ajo kërkon dhjetra vite të shembet. Ama, nëse kësaj piramide i heqim “çatinë”, ajo bie shumë shpejt.

Po kush është çatia në këtë rast? Tre personazhe gjenden në dosjen e 21 janarit 2011, dosje e cila vetëm me filmimet që disponohen nga televizionet dhe deklaratat publike te Berishës, mund të zbërthehet, pa përdorur asnjë lloj ekspertize kriminalistike. Janë Berisha, Meta e Rama. Dënimi i kësaj “trioje”, do t’i jepte krahë edhe gjykatësit më të thjeshtë, në zbërthimin dhe ekzekutimin e dosjeve të tjera që kanë mbushur raftet. Për dy e shumta tri vite, piramida në fjalë do të shembej si piramidë prej rëre.

Por kjo zgjidhje adekuate nuk mund të praktikohet. Kjo për shumë arsye. Asnjë prokuror apo gjykatës, i speciales apo i zakonshëm, nuk mund ta marrë në sy këtë sakrificë, që mund t’i kushtojë fatin e “Falkones”, qoftë edhe sikur milionat e rrogës t’ia bënin miliarda.

Nga ana tjetër dënimi njëherësh i kreut të politikës dhe të shtetit, do ta shëmbte këtë të fundit, çka nuk është në planet aktuale të ndërkombëtarëve. Vërtet ata e krijuan dhe e mbajnë në jetë SPAK-un, por veprimtaria e tij është planifikuar të ecë me “komandë” dhe me kujdes, sipas parimit: “Mishi të piqet, dhe helli të mos digjet”!

Rënia e mënjëhershme e Piramidës së Krimit dhe e Korrupsionit, do të bënte shumëzhurmë, çka do të nxirrte në shesh edhe gjynahet e ndërkombëtarëve, të cilët, jo vetëm kanë qenë në dijeni, por në mjaft raste edhe bashkëpunëtorë të “ndërtimit” të saj. Këtë e themi sepse, asnjë politikan apo pushtetar shqiptar, aq më tepër Kryeministër apo President, nuk do të guxonte që, në mes të ditës, e në mes të Europës, të ngjyente “garuzhdën” kaq thellë në llumin e krimit e të korrupsionit, pa lidhjet e dy apo trefishta me ndërkombëtarët.

Dhe ajo që është më e rëndësishmja, zhurma e shembjes së menjëhershme të “piramidës” 33 vjeçare të korrupsionit e krimit shtetëror shqiptar, do të nxirrte më bythë jashtë gjithë propagandën për demokracinë e sistemit borgjez, që na kanë “dhuruar” miqtë. Dhe kjo, nuk mund të pranohet, sepse do të na trazonte “stabilitetin”! Dhe për euro-atllantikët, “stabiliteti” prevalon mbi “demokracinë”!

—–

©Copyright Gazeta DITA

Ky artikull është ekskluziv i Gazetës DITA, gëzon të drejtën e autorësisë sipas Ligjit Nr. 35/2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me to”. Shkrimi mund të ripublikohet nga mediat e tjera vetëm duke cituar DITA dhe në fund të vendoset linku i burimit, në të kundërt çdo shkelës do të mbajë përgjegjësi sipas Nenit 178 të Ligjit Nr/ 35/2016