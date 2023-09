NY Post: CIA ‘korruptoi’ analistët e vet për të thënë se COVID nuk erdhi nga laboratori i Wuhan

Agjencia Qendrore e Inteligjencës ofroi të paguante analistët e saj në mënyrë që të varroste gjetjet e tyre se COVID-19 kishte shumë të ngjarë të ketë rrjedhur nga një laborator në Wuhan, Kinë, pretendon një dëshmi e re e një sinjalizuesi në Kongres, sipas një letre të dërguar të martën te drejtori i CIA-s, William Burns.

Kryetari i Nënkomitetit të Përzgjedhur për Pandeminë e Koronavirusit, Brad Wenstrup (Republikan-Ohio) dhe Kryetari i Komitetit të Përhershëm të Përzgjedhur të Inteligjencës, Mike Turner (Republikan-Ohio) kërkuan të gjitha dokumentet, komunikimet dhe informacionin mbi pagesën nga Ekipi i Zbulimit të COVID-91 të CIA-s deri më 26 shtator.

“Sipas sinjalizuesit, në fund të rishikimit të tij, gjashtë nga shtatë anëtarët e ekipit besuan se inteligjenca dhe shkenca ishin të mjaftueshme për të bërë një vlerësim të ulët të besimit se COVID-19 e kishte origjinën nga një laborator në Wuhan, Kinë”, shkroi kreu i panelit.

“Anëtari i shtatë i ekipit, i cili gjithashtu ishte më i moshuari, ishte oficeri i vetëm që besonte se COVID-19 kishte origjinën nga zoonoza (sëmundjet e lkafshëve të egra).”

“Sinjalizuesi pretendon më tej se për të arritur në përcaktimin eventual publik të pasigurisë, gjashtë anëtarëve të tjerë iu dha një nxitje e konsiderueshme monetare për të ndryshuar pozicionin e tyre”, thanë ata, duke vënë në dukje se analistët ishin ‘oficerë me përvojë me ekspertizë të rëndësishme shkencore’.

Wenstrup dhe Turner kërkuan gjithashtu dokumente dhe komunikime midis CIA-s dhe agjencive të tjera federale, duke përfshirë Departamentin e Shtetit, FBI-në, Departamentin e Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore dhe Departamentin e Energjisë.

Në një letër të veçantë, drejtuesit e komitetit të Dhomës së Përfaqësuesve identifikuan ish-shefin operativ të CIA-s, Andrew Makridis, se ‘ka luajtur një rol qendror’ në hetimin e COVID dhe i kërkuan atij që të ulej për një intervistë të transkriptuar.

“Në CIA ne jemi të përkushtuar ndaj standardeve më të larta të ashpërsisë analitike, integritetit dhe objektivitetit. Ne nuk paguajmë analistët për të arritur në përfundime specifike”, tha drejtoresha e CIA-s për Çështjet Publike Tammy Kupperman Thorp në një deklaratë për The Post.

“Ne i marrim këto akuza jashtëzakonisht seriozisht dhe po i shqyrtojmë ato. Ne do t’i mbajmë të informuar siç duhet komitetet tona të mbikëqyrjes së Kongresit.”

Makridis nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment.

FBI ishte agjencia e parë e inteligjencës amerikane që arriti në përfundimin se pandemia COVID-19 ka shumë të ngjarë të ketë origjinën nga një rrjedhje laboratorike. Në shkurt, Departamenti i Energjisë arriti gjithashtu në përfundimin se një rrjedhje laboratorike ishte e mundshme, bazuar në inteligjencën e re.

Komuniteti i inteligjencës amerikane deklasifikoi raportin e tij prej 10 faqesh për origjinën e COVID në qershor, i cili zbuloi “shqetësime të biosigurisë” dhe “inxhinieri gjenetike” që po ndodhnin në Institutin e Virologjisë Wuhan, por shumica e “agjencive të tij vlerësojnë se SARS-CoV-2 nuk ishte e inxhinieruar gjenetikisht.”

Disa shkencëtarë në laboratorin e Wuhanit gjithashtu u sëmurën në vjeshtën e vitit 2019 me simptoma “në përputhje, por jo diagnostikuese me COVID-19”, thuhet në raport.

CIA dhe një agjenci tjetër e inteligjencës “mbeten të paafta të përcaktojnë origjinën e saktë të pandemisë COVID-19, pasi të dyja hipotezat mbështeten në supozime të rëndësishme ose përballen me sfida me raportime kontradiktore”, thotë raporti.

Por disa ish-zyrtarë të inteligjencës amerikane nuk janë pajtuar me vlerësimin. Në prill, ish-drejtori i Inteligjencës Kombëtare John Ratcliffe i tha Kongresit se e ashtuquajtura “teoria e rrjedhjes së laboratorit” ishte “i vetmi” shpjegim i besueshëm për pandeminë, e cila që atëherë ka marrë jetën e afro 7 milionë njerëzve në të gjithë globin, sipas Organizata Botërore e Shëndetësisë.

“Vlerësimi im i informuar si një person me më shumë akses sa kushdo në inteligjencën e qeverisë sonë ka qenë dhe vazhdon të jetë se një rrjedhje laboratorike është i vetmi shpjegim i mbështetur në mënyrë të besueshme nga inteligjenca jonë, nga shkenca dhe nga arsyeja e përbashkët,” tha Ratcliffe në Dhomën e Përfaqësuesve.

“Nëse inteligjenca dhe provat tona që mbështesin një rrjedhje laboratori do të vendoseshin krah për krah me inteligjencën dhe provat tona që tregojnë një origjinë natyrore ose teori të përhapjes, ana e rrjedhjes së laboratorit do ishte e gjatë, bindëse, madje dërrmuese – ndërsa ana e përhapjes nga kafshët do ishte thuajse bosh dhe e dobët”, shtoi Ratcliffe, një ish-kongresmen republikan i Teksasit, i cili shërbeu si drejtori i dytë dhe i fundit i inteligjencës kombëtare të Presidentit Donald Trump.

Si ish-zyrtari numër tre në CIA gjatë pandemisë, Makridis bashkërendoi përgjigjen e agjencisë së tij ndaj COVID përpara se të tërhiqej në vitin 2022.

Ai tani shërben si këshilltar i lartë në Beacon Global Strategies.

Firma këshilluese strategjike thotë gjithashtu në faqen e saj të internetit se ai kaloi “mbi një dekadë në Drejtorinë e Inteligjencës duke punuar dhe më pas duke udhëhequr analizën teknike të armëve strategjike ruse, kineze, iraniane dhe koreano-veriore dhe aftësive hapësinore të tyre”. / NY Post

j.l./ dita