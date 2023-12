OBSH: Gaza përballet me rrezik masiv të epidemive mes përkeqësimit të situatës

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) duke bërë thirrje për një armëpushim në Rripin e Gazës ka paralajmëruar për një rrezik masiv të epidemive në enklavën e rrethuar në mes të sulmit të vazhdueshëm izraelit.

Duke folur për Anadolu, zëdhënësja e OBSH-së, Margaret Harris, tha se “ekziston një rrezik masiv i epidemive të mëdha dhe ne tashmë po shohim provat e kësaj”. Ajo theksoi se luftimet duhet të ndalen.

“Ne kemi nevojë për një armëpushim. Situata padyshim po përkeqësohet, ju keni kombinimin e çdo faktori që do të dëmtojë shëndetin e njerëzve”, tha Harris, duke theksuar se moti është i ftohtë dhe i lagësht dhe se 90 për qind e njerëzve janë të prekur ndaj tij.

“Njerëzit, natyrisht, nuk po flenë. Dhe kjo, kjo dëmton sistemin e tyre imunitar. Njerëzit janë të tmerruar. Ata nuk e dinë se çfarë do të ndodhë”, shtoi ajo. Harris theksoi se “nuk ka vend të sigurt” në Gaza dhe se njerëzit nuk mund të shkojnë as në spital kur janë të lënduar. Sipas saj, Shoqata Palestineze e Gjysmëhënës së Kuqe nuk ka qenë në gjendje të ofrojë shërbim të ambulancës në veri.

“Thjesht nuk është e mundur. Kështu që njerëzit që plagosen atje nuk po marrin kujdes”, tha ajo.

Sulmet ajrore dhe tokësore të Izraelit në Rripin e Gazës që nga sulmi i 7 tetorit nga Hamasi, sipas autoriteteve shëndetësore në enklavë, kanë vrarë të paktën 19.667 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, si dhe kanë plagosur 52.586 të tjerë.

Lufta e ka shndërruar Gazën në gërmadha me gjysmën e banesave të territorit bregdetar të dëmtuara ose të shkatërruara dhe me pothuajse 2 milionë palestinezë të zhvendosur brenda enklavës me një popullsi të dendur mes mungesës së ushqimit dhe ujit të pastër.

p.c. / dita