OBSH monitoron variantet e reja të COVID, sa të rrezikshëm janë “Eris” dhe “Pirola”?

Në një kohë të shkurtër, u shfaqën dy nën-variante të omicron. Fillimisht u regjistrua nënvarianti EG.5 i quajtur “Eris” dhe shumë shpejt u bë dominues në shumë vende të botës dhe më pas BA2.86 i quajtur “Pirola”.

Nënvarianti i ri “Pirola” është i regjistruar në Danimarkë, Britaninë e Madhe, SHBA, Izrael, Zvicër dhe Afrikën e Jugut.

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) i ka caktuar të dy nënvariantet si “variante nën mbikëqyrje”, që do të thotë se vendet duhet të monitorojnë dhe raportojnë çdo mutacion që zbulojnë.

Shkencëtarët thonë se të dy nënvariantet përhapen me shpejtësi, por nuk paraqesin një pasqyrë klinike më të rëndë. Megjithatë, ky nuk është rasti për pacientët e vjetër, me sëmundje kronike të rënda. Gjatë verës në SHBA është rritur numri i pacientëve me Covid që marrin trajtim spitalor.

Marija Gnjatoviç nga Instituti për Aplikimin e Energjisë Bërthamore INEP thotë se nënvariantet e reja të omicronit janë shumë të ngjashme me sforcimin e omicron. Ai shton se nuk është e nevojshme të ngrihet vëmendja në një nivel më të lartë se sa ishte në periudhën e kaluar.

“Këto variante janë mjaft të ngjashme me variantet e parë të omicron. Ato ndryshojnë, për shembull, në atë që nënvarianti EG.5, i quajtur “Eris” ka ndryshime në përbërjen e proteinave në atë mënyrë që mund të shkaktojë përhapjen më të shpejtë të virusit. në popullatë.Nuk pritet të shkaktojë simptoma më të rënda “Varianti i dytë BA2.86 i quajtur “Pirola” pritet të jetë në gjendje të shkaktojë simptoma më serioze, për të anashkaluar më mirë përgjigjen e fituar tashmë. Gjithçka është nën monitorim dhe ka nuk ka nevojë për panik, por duhet monitoruar e gjithë situata”, shpjegon Gnjatoviç.

Ai shpjegon se nënvariantet e reja të virusit korona janë të vështira për t’u dalluar nga ftohjet dhe alergjitë. Në fillim të pandemisë, virusi korona kishte simptoma specifike dhe një nga karakteristikat ishte mungesa e shqisës së nuhatjes.

“Është e pamundur në këtë moment të dallohet, në bazë të simptomave, nëse është korona apo diçka tjetër. Është e rëndësishme që njerëzit të vazhdojnë të testohen, është e rëndësishme të dimë nëse është korona apo jo,” -deklaroi ajo.

Dhe nëse testet ekzistuese janë mjaft të ndjeshme ndaj nënvarianteve të reja omikron, Gnjatoviç thotë se nuk ka përgjigje për këtë pyetje.

“Nuk kemi informacion të mjaftueshëm për të, as persona të mjaftueshëm të infektuar për të vërtetuar analizat dhe është e panevojshme. Testet e vjetra kanë një datë skadence dhe po tërhiqen nga përdorimi dhe shpresoj që ato të sapomarra do të përshtaten. tek nënvariantet e reja”, tha ajo.

Ai vë në dukje se virusi po ndryshon ende shumë dhe se të gjithë duhet të jenë të kujdesshëm dhe se duhet të ruhet infrastruktura e nevojshme.

Variantet që shqetësojnë ekspertët

Infeksionet me Covid dhe shtrimet në spital janë tashmë në rritje në SHBA, Evropë dhe Azi, dhe shumë raste këtë verë i janë atribuar omicron EG.5 ose nënvariantit “Eris”. Aktualisht, ekspertët janë të shqetësuar edhe për BA.2.86 ose “Pirola”, sepse ka 36 mutacione.

j.l./ dita