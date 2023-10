Operacion antidrogë në Elbasan, sekuestrohen 22 kg kanabis, arrestohen 3 persona, në kërkim një 33-vjeçar

Policia e Elbasanit ka finalizuar aksionin antidrogë “Porosia” në kuadër të të cilit janë arrestuar 3 persona, ndërsa u shpall në kërkim një tjetër.

Nga hetimet e nisura në muajin maj, ku 3 persona u vunë në pranga për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike, dhe u shpall në kërkim një 33-vjeçar për 3 vepra penale, janë sekuestruar 22 kilogramë kanabis, 2 armë gjahu dhe municion luftarak.

Njoftimi i policisë:

Operacioni, rezultat i një hetimi me metoda proaktive, të iniciuar nga Policia e Elbasanit, në muajin maj 2023, dhe të ndjekur në bashkëpunim me Prokurorinë e Elbasanit.

Në vijim të goditjeve të njëpasnjëshme kundër veprimtarive kriminale të prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike (disa prej tyre të realizuara në kuadër të megaoperacioneve “Rrjeti” dhe “Tempulli”), si dhe si rezultat i një procedimi penal të ndjekur me metoda proaktive, në bashkëpunim me Prokurorinë e Elbasanit, në bazë të informacioneve të siguruara nga specialistët për Hetimin e Narkotikëve të DVP Elbasan, gjatë vitit 2023, këta specialistë, në bashkëpunim me shërbimet e Forcës së Posaçme Operacionale të DVP Elbasan, organizuan dhe finalizuan me sukses operacionin policor antidrogë të koduar “Porosia”.