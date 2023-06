Osmani takon Scholz: Përshëndesim qëndrimin e Gjermanisë për lirimin e policëve tanë

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka bërë të ditur se ka diskutuar me kancelarin gjerman, Olaf Scholz gjatë një samiti të mbajtur ditën e sotme në Berlin.

Osmani ka shkruar në Twitter për bisedën që ka patur me Scholz, ku ka thënë se është diskutuar për hapat e nevojshëm për të ecur përpara.

Duke iu referuar rrëmbimit të 3 policëve në veri të Kosovës, Osmani falënderoi kancelarin gjerman për mbështetjen e tij dhe qëndrimin e Gjermanisë për lirimin e efektivëve.

“Në Berlin, gjithashtu në margjinat e @SOWG_Berlin2023, pata mundësinë të angazhohesha në një shkëmbim me kancelarin Olaf Scholz ku diskutuam për hapat e nevojshëm përpara. Shprehim vlerësimin për mbështetjen dhe qëndrimin e qartë të Gjermanisë për lirimin e menjëhershëm të policëve tanë”, shkroi Osmani në Twitter.

Për situatën e krijuar në veri të Kosovës, Vjosa Osmani ka thënë se është koha të ulemi e diskutojmë më partnerët ndërkombëtarë.

