Pak orë pasi humbi finalen, portieri Bono firmos me Al-Hilal, do fitojë 6 herë më shumë se te Sevilla!

Yassine Bono është tashmë historia e Sevillas. Portieri maroken ka nënshkruar për tre sezone (2026) me Al-Hilal, një nga projektet më të rëndësishme në futbollin arab, ku do të përkojë me yllin e madh Neymar, një nënshkrim i fundit nga ky klub.

Transferimi u mbyll për rreth 21 milionë euro, vetëm një ditë pas finales së humbur me penallti të Superkupës së Europës ndaj Manchester City. Shifra është shumë larg asaj që paguhet për disa yje që nga rinisja e kampionatit arab, por një shifër që vetë Sevilla e kishte rënë dakord me portierin, si çmim fillestar këtë verë.

Bono donte një aventurë ndryshe, një sfidë më të madhe sportive. Megjithatë, ajo nuk është shfaqur. Arabia Saudite, po, do të përmbushë pritjet e tyre ekonomike. Me shume 12 neto në vit, kur Sevilla mezi arrinte dy. Më shumë se gjashtë herë më shumë.