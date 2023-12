Paketë tjetër mbështetjeje për shtresat vulnerabël brenda këtij viti? Ja çfarë konfirmon ministri Mete 

Në kongresin e Partisë Socialiste që po zhvillohet sot në Tiranë, ministri i Financave dhe Ekonomisë, Ervin Mete theksoi midis të tjerash se vitin e ardhshëm, do të ketë dyfishim të GDP-së në raport me 10 vjet më parë.

Sipas tij, po diskutohet edhe për një mbështetje tjetër financiare për shtresat në nevojë në kuadër të festave të fundvitit.

“Jemi në diskutim për një paketë tjetër mbështetjeje për shtresat vulnerabël brenda këtij viti, ashtu siç jemi të angazhuar në një diskutim të thelluar si mes nesh, ashtu edhe me partnerët, Bankën Botërore dhe FMN për një reformë të pensioneve dhe të shtyllave të mbrojtjes sociale në tërësi sepse kemi detyrimin që këtë moment të mirë zhvillimi dhe rritjeje ekonomike ta përkthejmë edhe në mbështetje për këto shtresa në nevojë“, bëri me dije Mete.

Ai tha se vitin tjetër do të avancohet në reformën e rritjes së pagave, duke arritur që prej mesit të vitit 2024, pra duke arritur para kohe, objektivin e një page mesatare 900 euro në sektorin publik.

Fjala e plotë e ministrit të Financave dhe Ekonomisë:

Së pari, shumë suksese për këtë Kongres të Europës në Shqipëri dhe për Shqipërinë si Europa e Ballkanit! Ekonomia shqiptare ndodhet sot në një moment të mirë dhe praktikisht hyjmë në një fazë të re zhvillimi! Synimi është që këtë moment të mirë ekonomik, reflektuar edhe në buxhetin e vitit të ardhshëm, ta përkthejmë në mirëqenie të shtuar për qytetarët.

Vitin e ardhshëm presim të kemi më shumë sesa dyfishim të GDP-së në raport me 10 vjet më parë, gjë që përkthehet në më shumë të ardhura për frymë, më shumë mundësi zhvillimi dhe mundësi më të mira për punësim cilësor.

Në të njëjtën kohë, buxheti i vitit të ardhshëm, këtë rritje ekonomike e përkthen në investime publike, si ato që u prezantuan këtu, në financim të reformave të rëndësishme, siç është Reforma në Drejtësi, për të cilën dyfishohet buxheti në raport me vitin 2016 kur filloi kjo reformë, duke e çuar financimin për sektorin e drejtësisë në mbi 260 milionë euro vitin e ardhshëm, ashtu siç financohet arsimi, shëndetësia, mbrojtja, që arrin për herë të parë në 2% të PBB, po ashtu dhe pushteti vendor për të cilin dyfishohet buxheti në raport me momentin e nisjes së reformës administrativo-territoriale.

E bëjmë këtë duke arritur në të njëjtën kohë të ulim borxhin publik nën 60%, pas afro 13 vjetësh, çka rrit aftësinë tonë për akses në tregje financiare dhe financim të mëtejshëm të reformave.

Siç e dini, së fundmi dolëm nga lista gri dhe kemi marrë vlerësime pozitive nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, nga Banka Botërore dhe nga agjenci vlerësimi prestigjioze, si Standard and Poor’s, që jo vetëm ndikojnë në reputacionin dhe imazhin e vendit, por përmirësojnë klimën e biznesit dhe lehtësojnë edhe transaksionet financiare dhe bankare.

Kemi një moment të mirë ekonomik që po përkthehet dhe synojmë të përkthehet edhe më shumë në punësim. Aktualisht, kemi një nga shkallët më të ulëta historike të papunësisë dhe po shohim rritje të punësimit.

Vitin tjetër do të avancojmë në mënyrë domethënëse me reformën e rritjes së pagave, duke arritur që prej mesit të vitit 2024, pra duke arritur para kohe, objektivin e një page mesatare 900 euro në sektorin publik. Kosto totale e kësaj reforme do të jetë afro 400 milionë euro dhe presim që kjo reformë domethënëse të jetë shtysë edhe për pagat e sektorit privat.

Theksoj se ne nuk e konsiderojmë këtë si pikëmbërritje, apo destinacioni final, por si një stacion, nga i cili duam të avancojmë më tej, për të pasur një nga pagat më konkurruese në rajon.

Në të njëjtën kohë, kemi indeksuar pensionet në një total prej 250 milionë euro vitet e fundit dhe sapo kemi dhënë bonusin e dytë të brenda këtij viti për pensionistët.

Jemi në diskutim për një paketë tjetër mbështetjeje për shtresat vulnerabël brenda këtij viti, ashtu siç jemi të angazhuar në një diskutim të thelluar si mes nesh ashtu edhe me partnerët, Bankën Botërore dhe FMN për një reformë të pensioneve dhe të shtyllave të mbrojtjes sociale në tërësi sepse kemi detyrimin që këtë moment të mirë zhvillimi dhe rritjeje ekonomike ta përkthejmë edhe në mbështetje për këto shtresa në nevojë.

Kemi pasur një sezon të jashtëzakonshëm turistik, që, megjithëse nuk e thotë Mirela, po e them unë, pritet të arrijë mbi 10 milionë turistë deri në fund të vitit dhe gjej rast edhe ta komplimentoj ministren dhe që krahas përmirësimit të imazhit të vendit, po përkthehet edhe në investime të shtuara direkte, ku vetëm për 6 muajt e parë të vitit investimet e huaja direkte ishin afro 700 milionë euro dhe pritshmëritë janë që edhe fundi i vitit të reflektojë një shifër të lartë historike.

Gjithashtu, një lajm shumë i mirë është plani i rritjes së Bashkimit Europian për Ballkanin Perëndimor, ku pritet të akordohen nga BE afro 6 miliardë euro në formë grantesh dhe kredish të buta për të gjithë rajonin, për të mbështetur avancimin e reformave dhe përshpejtimin e integrimit, me synimin që në vitin 2030 të arrihet konvergjenca ekonomike me BE dhe të arrihet që e njëjta mbështetje për frymë që u jepet qytetarëve të BE të mund tu jepet edhe qytetarëve të Ballkanit Perëndimor.

Shqipëria evropiane 2030 është ajo për të cilën ne angazhohemi dhe punojmë!

Shumë faleminderit dhe suksese edhe njëherë!

