“Pakt zotërinjsh” mes Mbappe dhe PSG, por pa rinovim dhe me disa kushte

Marrëdhëniet mes Kylian Mbappé dhe Paris Saint Germain japin një tjetër kthesë. Të dyja palët do të kishin nënshkruar një marrëveshje zotëri, sipas ‘L’Equipe’, në të cilën lojtari ka hequr dorë nga disa bonuse, përfshirë bonuset e besnikërisë, të vlerësuara nga 60 deri në 80 milionë euro, për t’i shpëtuar klubit më shumë se 100 milionë. Një marrëveshje që do t’ia vlente që lojtari të ribashkohej me ekipin pas ndarjes nga grupi i ‘të padëshiruarve’ dhe të zhbllokonte një situatë të pakëndshme.

Në këtë mënyrë Luis Enrique ka mundur ta shtojë atë në disiplinën e skuadrës dhe të përmirësojë burimet e saj sportive, të cilave u janë shtuar nënshkrimet e Dembelé, Asensio, Kolo Muani dhe Gonçalo Ramos, për të forcuar sulmin pas largimeve të Messit dhe Neymar. Në këtë mënyrë, trajneri asturian ka një bllok të fuqishëm sulmues për të përballuar sezonin, dhe të përpiqet të arrijë objektivin e vendosur nga Katari për të fituar Ligën e Kampionëve.

Marrëveshja nuk përfshin që lojtari duhet të rinovojë. Është një zgjidhje për këtë sezon, edhe pse klubi shpreson ta bindë që të vazhdojë kontratën sa më parë deri në vitin 2025. Për këtë, ai ka kohë deri më 2 janar, datë në të cilën Mbappé do të jetë në gjendje të negociojë me çdo klub si lojtar i lirë, pasi angazhimi i tij me parisienët përfundon më 30 qershor 2024.

PSG nuk do të ndalet derisa ta arrijë atë, edhe pse është paralajmëruar pas asaj që ndodhi këtë verë, në të cilën Al-Khelaifi ka përdorur të gjitha mjetet, përfshirë edhe kërcënimet, për ta arritur atë, por pa sukses. Ai e arriti verën e kaluar, por tashmë objektivi është i komplikuar.

Te Real Madridi janë ende në pritje të situatës, nuk e fshehin se Mbappé është i interesuar por jo me çdo çmim. Ata nuk kanë iluzione pas asaj që po ndodh prej gjashtë vitesh. Ata nuk janë të gatshëm të tërhiqen pas gabimeve të së kaluarës.

Mbappe e ka derën hapur, por nuk do të ngrenë gishtin për ta tërhequr. Do të jetë lojtari që duhet të mbajë pozicionin e tij me PSG-në për të mos rinovuar, dhe për të nënshkruar një angazhim me skuadrën madrilene në janar për t’u bashkuar kur kontrata e tij të përfundojë në Paris.