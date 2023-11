Paralajmërimi i Greqisë, Rama për median franceze: Beleri çështje e drejtësisë, s’do ishte serioze nëse…

Kreu i qeverisë Edi Rama ka dhënë një intervistë për France24, në emisionin “Këtu Europë”, ku ndër të tjera ka folur edhe për paralajmërimin e Greqisë për vendosjen e vetos në rrugën e Shqipërisë drejt BE, në rast se nuk merr zgjidhje rasti i Fredi Belerit.

I pyetur nga gazetarja për këtë çështje, Rama tha se nuk beson se do të ketë një bllokim nga ana e Greqisë pasi nuk do ishte serioze, ndërsa shton se rasti i Belerit është një çështje që i përket drejtësisë.

“Unë nuk dua t’i futem kësaj polemike. Sinqerisht nuk besoj se ky bllokim do të qëndrojë, sepse nuk do të ishte serioze. Nga ana tjetër, është vetëm çështje e drejtësisë. Nëse shikoni raportin e progresit, Shqipëria vlerësohet vërtet mirë për çështjet e reformës në drejtësi. Unë jam shumë i kënaqur sepse Shqipëria është vendi më i përparuar në të gjithë Ballkanin për këto çështje.

Me Athinën kemi marrëdhënie strategjike dhe nga ana tjetër, kur flisni për minoritet grek, dua të saktësoj sikurse e thatë, kandidati ishte shqiptar me origjinë greke, edhe kundërshtari i tij në zgjedhje ishte po ashtu shqiptar me origjinë greke. Atëherë s’mund të jetë një çështje minoriteti grek kjo!”, tha Rama.

j.l./ dita