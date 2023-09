Parashikimi i horoskopit 14 Shtator 2023, çfarë kanë rezervuar yjet për ju

Dashi

Të enjten, Hëna në aspektin e shkëlqyer ndihmon në marrëdhëniet e dashurisë dhe ju lejon të përjetoni emocione të forta. Në punë do të ishte më mirë t’i kontrolloni gjërat përpara se t’i kritikoni. Përndryshe rrezikoni të thoni disa fjalë shumë dhe më pas të pendoheni. Më mirë të numëroni deri në dhjetë përpara se të hapni gojën.

Demi

Në dashuri është një moment i rëndësishëm për të sqaruar gjithçka që nuk funksionon në çift. Nuk ndiheni shumë të kënaqur në punë, por filloni të mendoni se si ta riktheni atë shkëndijë.

Binjakët

Në dashuri është një periudhë kaosi dhe debatesh, bëni kujdes. Në punë është më mirë të jesh diplomatik sesa instinktiv. Mos u zemëroni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi. Pak nga pak gjithçka bëhet më mirë. Do të shihni që do arrini t’i zgjidhni problemet që po ju mundojnë.

Gaforrja

Në dashuri ka ardhur koha ta jetoni marrëdhënien në rrezet e diellit. Lajmet e mira po vijnë në punë. Ju do të jeni në gjendje të merrni kënaqësi të madhe në çdo fushë. Përveshni mëngët dhe mos u zemëroni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi.

Luani

Të enjten është më mirë të mos hasni probleme me partnerin. Në punë keni filluar të shihni disa rezultate pas kaq shumë përpjekjesh. Sa më shumë të të punosh do kesh suksese edhe më tutje.

Virgjëresha

Të enjten hëna ju lejon të përjetoni emocionet në maksimum. Në punë kushtojini vëmendje vetëm financave. Kohët e fundit keni shpenzuar përtej mundësive tuaja dhe tani jeni në vështirësi. Përveshni mëngët dhe punoni shumë.

Peshorja

Sot Jupiteri nuk do të jetë më në opozitë. Ky është një lajm i mirë për ata që po përballen me një fazë disi të dobët sentimentale. Në punë nuk do mungojnë lajmet. Muajt e parë të vitit po nisin me shenja pozitive.

Akrepi

Mesi i muajit shtator do të jetë pak i pabesë, është më mirë të shmangni komplikimet dhe të mos merrni qëndrime krenare. Kjo është gjëja më e mirë. Për sa i përket punës, dëshira për të ndryshuar është shfaqur kohë më parë, por duhet të kemi kujdes me hapat e nxituar.

Shigjetari

Pasione të mëdha vijnë në këtë mes të muajit. Dëshira për aventura është shumë e fortë, ka mundësi që të nisë një lidhje “ekstra”, nga ato që shkojnë përtej lidhjes së përditshme. Shumë mundësi do të krijohen nga fundi i muajit. Duhet të keni një sy në datën 22. Ato do t’ju lejojnë të përjetoni emocione dërrmuese.

Bricjapi

Të enjten, një mësim për të mos harruar kurrë. Dashuria është shumë e rëndësishme në jetën e secilit. Nga mesi i muajit Saturni do të jetë i favorshëm dhe më pas do të vijë një tranzit i këndshëm i Jupiterit. Ndaj nëse ka pasur keqkuptime me partnerin në muajt e mëparshëm, mos e humbni durimin.

Ujori

Marsi dhe Venusi do të jenë në aspekt të shkëlqyer, edhe nëse agjitacioni dhe padurimi do të shfaqen në periudha të caktuara të vitit. Në pjesën qendrore të tetorit drita jeshile i jepet pasionit. Për sa i përket punës, ne jemi në kërkim të horizonteve të reja.

Peshqit

Këtë mes muaji shtator jeni më të fortë se zakonisht. Më në fund, shqetësimet në lidhje me sferën sentimentale ikin dhe ata që kanë mbetur vetëm për një kohë duhet të fillojnë të shikojnë përreth. Surpriza vezulluese vijnë në muajin tetor. Sa i përket punës, tranziti i Jupiterit i jep mbrojtje.