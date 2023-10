Parashikimi i horoskopit 17 tetor 2023, çfarë kanë rezervuar yjet për ju

Dashi

Puna juaj do të bëhet shumë emocionale – veçanërisht këtë pasdite. Ndjeshmëria juaj është e lartë dhe vërejtja më e vogël kritike do t’ju çojë në panik. Mos i bëni presion vetes për të marrë punë shtesë. Ju nuk keni pse t’ia provoni veten askujt.

Demi

Përdorni qartësinë dhe forcën mendore që ndjeni në mëngjes në avantazhin tuaj. Çështjet janë të parashtruara mirë dhe lehtësisht të kuptueshme. Përgjigjet nuk do të jenë aq të qarta për ju pasdite. Pavendosmëria do të largohet dhe rruga do të bëhet më pak e qartë.

Binjakët

Vështirësitë që keni përjetuar në dy ditët e fundit do të lehtësohen këtë pasdite. Një kalorës i papritur me forca të blinduara të shndritshme do t’ju shpëtojë nga konfuzioni mendor dhe ngërçi që keni pasur me të tjerët. Kini besim se zgjidhja është afër.

Gaforrja

Qasja e shpërndarë dhe e rastësishme e dikujt tjetër do t’ju krijojë mosmarrëveshje gjatë mëngjesit. Konflikti me këtë person do të jetë mjaft i vështirë për t’u trajtuar në të gjitha nivelet. Mundohuni të mos bëni shumë gjëra të mëdha në këto momente.

Luani

Ndonjëherë rregullat janë të destinuara për t’u thyer, por marrëdhëniet janë si vezët, pasi të thyhen ato nuk janë më të njëjtat. Aspekti planetar i ditës ushtron një presion jokonvencional në marrëdhëniet tuaja të ngushta, gjë që mund të jetë një gjë e mirë ose jo.

Virgjëresha

Konfigurimi planetar i ditës sjell me vete një shije marramendëse lirie. Ju duhet të dilni jashtë dhe thjesht të argëtoheni dhe të përjetoni atë element emocional. Nëse jeni duke kërkuar për një përfshirje të re romantike, atëherë provoni diku që kombinon aventurën dhe rrezikun.

Peshorja

Partnerët mund të duket se po kalojnë një lloj faze që nuk e keni parë kurrë më parë, por ndoshta kjo vlen edhe për ju. Provoni diçka të re dhe hiqni dorë nga fantazmat e vjetra. Provoni diçka që me të vërtetë ushqen atë element emocioni tek ju dhe do të keni një ditë mjaft të paharrueshme.

Akrepi

Liria dhe revolucioni janë dy nga fjalët kyçe që do të jenë të rëndësishme. Edhe ju mund të ndjeni atë dëshirë të çmendur për të bërë diçka krejtësisht tronditëse dhe shumë emocionuese. Bëjeni këtë, pasi do të zgjerojë këndvështrimin tuaj.

Shigjetari

Sot nuk do të ndiheni aspak si vetja juaj e zakonshme optimiste. Nuk ka asgjë për t’u shqetësuar. Thjesht keni shumë për të bërë dhe nuk mund të mos jeni të fokusuar në to. Aspekti financiar nuk paraqitet në formën më të mirë ndaj tregoni kujdes me shpenzimet.

Bricjapi

Sot ndiheni altruist. Jeni të etur të bëni atë që mundeni për të tjerët. Tani mund të vini në veprim të gjitha ato vizione të larta të vullnetarizmit për një kauzë të denjë. Është koha për të bërë një punë të vërtetë. Do të habiteni se sa e mrekullueshme është të japësh një kontribut të drejtpërdrejtë.

Ujori

Jeni të ngopur me të njëjtat biseda të mërzitshme sot dhe thjesht nuk mund të duroni më shumë. Konfigurimi planetar po ju sjell dëshirën për të shkuar diku ku mund të diskutoni gjëra që janë shumë më eklektike dhe shumë të ndryshme nga temat me të cilat jeni mësuar.

Peshqit

Konfigurimi i sotëm planetar sjell ndjenjën e dëshirës për të shpëtuar nga një situatë që duket shumë e kufizuar. Ju keni pasur mjaft energji që duket se karakterizon një marrëdhënie të caktuar dhe dëshironi të keni një shans për të bërë diçka ndryshe në mënyrë që të mendoni për hapin tuaj të ardhshëm.