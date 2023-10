Parashikimi i horoskopit 18 tetor, ja çfarë kanë rezervuar yjet për ju

Dashi

Merrni një rol më të sigurt me njerëzit që takoni. Përndryshe, do të shtyheni dhe do të përfundoni duke u bërë peng në lojën e dikujt tjetër. Energjia juaj është shumë e vlefshme. Mos bini në këtë kurth. Në vend të kësaj, përqendrohuni te vetja.

Demi

Do të shpenzoni më shumë energji dhe burime duke u përpjekur të shmangni konfrontimin sesa nëse do ta përqafonit atë. Sado që nuk ju pëlqen disharmonia me njerëzit që ju rrethojnë, sot mund të jetë një e keqe e domosdoshme. Njihuni me çështjet e vështira.

Binjakët

Ndaloni përpjekjet për të ringjallur një projekt ose punë të vjetër që nuk funksionon më për ju. Tani është koha për të filluar diçka të re. Mos kini frikë të kërkoni një punë të re. Nuk ka kuptim të qëndrosh në një situatë që nuk është plotësisht e përmbushur.

Gaforrja

Ju mund të ndiheni konfuz. Nëse po, merrni frymë dhe ngadalësoni. Zemra dhe mendja juaj gumëzhin në të gjitha drejtimet, ndaj përpiquni të qetësoheni. Mos mendoni se keni nevojë të gjeni ndonjë zgjidhje të veçantë. Përpjekja për të përcaktuar gjërat vetëm sa do t’ju zhgënjejë dhe do t’ju humbë kohën.

Luani

Përqafoni të dashurit tuaj. Lëreni zemrën tuaj të udhëheqë rrugën. Gjërat do të rrjedhin në rrugën tuaj nëse i lejoni ato. Mos u mundoni të luftoni fatin e mirë që vjen. Nëse përpiqeni ta hapni me forcë derën, ajo nuk do të lëvizë. Trokitni butësisht dhe do të hapet vetë.

Virgjëresha

Lidhu me njerëz kreativë dhe projekte që bëjnë që lëngjet tuaja artistike të rrjedhin. Mbajini gjërat të lehta dhe emocionuese. Mund të jetë e vështirë për të marrë një vendim për ndonjë gjë tani, por mos lejoni që kjo t’ju pengojë të jeni produktiv.

Peshorja

Ka fuqi pas zemrës suaj dhe mund të pengoheni më fort se zakonisht në sektorin e dashurisë dhe romancës. Kjo është një ditë e mirë për të bërë një lëvizje të guximshme ndaj dikujt. Zjarri juaj i brendshëm digjet më fort se kurrë. Ndani këtë ngrohtësi me një tjetër.

Akrepi

Mund të ndiheni sikur zemra juaj kërkon pak më shumë vëmendje se zakonisht. Sido që të jetë, kjo situatë do të shkaktojë tension në një marrëdhënie të rëndësishme. Nëse nuk jeni aktualisht i përfshirë me dikë, kjo ndoshta është për mirë. Gjërat nuk janë gjithmonë ashtu siç duken.

Shigjetari

Gjërat shkojnë mirë në jetën tuaj të dashurisë sot, por vetëm nëse i lejoni të ndodhin. Së pari duhet të hapësh krahët për të dhënë dhe marrë. Nëse duart tuaja janë plot, do të jetë më e vështirë për njerëzit t’ju përqafojnë. Mos harroni se dhënia është po aq e rëndësishme sa marrja.

Bricjapi

Kaloni kohë me dikë që e doni sot, por mbajini gjërat të lehta. Mos u thelloni dhe mos prisni që të tjerët të ndjejnë domosdoshmërisht gjërat që ndjeni ju. Mund të ndiheni të përbuzur kur të tjerët nuk ju kushtojnë vëmendjen që mendoni se e meritoni. Mos e merrni personalisht.

Ujori

Dashuria është në ajër për ju, Do të shpërbleheni mjaft mirë sepse keni kaq shumë gjëra për të ofruar. Shpërndani dashurinë tuaj kudo. Kaloni nga një vend në tjetrin dhe nga personi në person, duke marrë buzëqeshje kënaqësie. Lërini mënjanë shqetësimet tuaja.

Peshqit

Ndiheni të pavendosur kur bëhet fjalë për një situatë romantike. Ju mund t’i bëni vetes pyetje se si të vazhdoni. Mos u mbingarkoni nga të gjitha mundësitë. Merrni gjërat gradualisht. Mos vraponi drejt diçkaje. Përballuni me çështjet qe ju shqetësojnë në dashuri.