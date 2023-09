Parashikimi i horoskopit 28 Shtator 2023, çfarë kanë rezervuar yjet për ju

Dashi

Mund të jetë e vështirë të kalosh në modalitetin e relaksimit. Përfshirja me lojëra që pushtojnë mendjen tuaj do të ndihmojë në një tranzicion pozitiv. Nëse duhet të jeni në punë sot, përpiquni ta konsideroni punën tuaj si një lojë në vend të një detyre.

Demi

Mendoni veten si një yll filmi. Puna do të jetë më argëtuese nëse pretendoni se po luani një rol. Imagjinata juaj aktive mund t’ju çojë larg. Nëse nuk duhet të jeni në punë sot, kjo është edhe më mirë. Shijoni kohën tuaj të lirë dhe relaksoni mendjen tuaj.

Binjakët

Edhe nëse nuk jeni në punë sot, puna do të jetë në mendjen tuaj falë dikujt që ju telefonon dhe ju bën një pyetje në lidhje me disa çështje. Mbani në mend se nuk jeni i detyruar ta parashtroni këtë temë tani. Me shumë mundësi, mund të presë deri të hënën.

Gaforrja

Në përgjithësi jeni të përqendruar në botën materiale, por diçka në lidhje me energjinë e gjeneruar nga shtrirjet e sotme planetare ju bën të shikoni më thellë. Ky është një proces pozitiv, shërues, ndaj mos e luftoni. Nuk do të ndërhyjë në atë që po ndodh rreth jush.

Luani

Ju mund t’i eliminoni problemet e rënda të punës me lehtësi. Ka një rrjedhë të lehtë të ditës që po ju ndihmon të hiqni dorë nga intensiteti i javës së punës. Edhe nëse e gjeni veten në punë sot, merreni me qetësi. Në aspektin sentimental do ta gjeni veten në një lidhje.

Virgjëresha

Shpresoni të gjeni shpëtim nga çështjet e vështira me të cilat jeni përballur. Fatkeqësisht, megjithatë, niveli i intensitetit vazhdon – vetëm njerëzit dhe mjedisi ndryshojnë pak. Mundohuni të ruani sensin tuaj të humorit. Me paratë do të duhet të tregoni kujdes.

Peshorja

Ju nuk po kaloni shumë kohë me miqtë dhe familjen tuaj. Kjo është kryesisht për faktin se koka juaj është ende e mbushur me mbeturina të mbetura nga java e punës. Angazhohuni në një lloj aktiviteti që ju ndihmon të pastroni mendjen dhe të filloni gjithçka nga e para.

Akrepi

Merrni një leksion të mësuar gjatë javës së punës dhe zbatojeni atë në jetën tuaj familjare. Dikush në jetën tuaj personale mund të përdorë pak disiplinë ose këshilla të thjeshta praktike. Biseda rrjedh lehtësisht, duke i dhënë vetes diskutime produktive të kësaj natyre.

Shigjetari

Mënyra më e mirë për të shëruar veten nga java e kaluar është të flisni me të tjerët. Ndarja e përvojave, bisedave dhe marrëdhënieve tuaja me njerëzit e tjerë do të jetë jashtëzakonisht e dobishme. Do t’ju lehtësojë barrën dhe do ta bëjë javën e ardhshme të shkojë shumë më e qetë.

Bricjapi

Mendja juaj gumëzhin nga bisedat e një dite më parë. Duket sikur mendja juaj është në përsëritje dhe nuk mund t’i largoni fjalët e të tjerëve nga koka juaj. Bëni më të mirën për t’i lënë këto mendime të ikin dhe mos i lini ato të dominojnë vetëdijen tuaj sot.

Ujori

Edhe nëse nuk jeni fizikisht në punë, mendja juaj është ende e ngecur atje. T’i japësh vetes një pushim mendor do të jetë më e lehtë në të thënë sesa në të bërë. Angazhohuni në një aktivitet fizik. Përdoreni këtë lëvizje aktive për të larguar çdo stres, tendosje ose konfuzion që keni.

Peshqit

Atmosfera e ditës ju jep atë prekjen e misterit. Ju jeni magnetik dhe keni besimin suprem për t’u përshtatur, por ajo që ofroni sigurisht që nuk është aspak engjëllore. Ai person i veçantë mund të zbulojë se ju jeni më shumë sesa mund të përballojë.