Parizienët mund të lahen sërish në Senë, vendimi merret për herë të parë pas 100 vitesh

Për herë të parë pas 100 vitesh, parizienët por dhe turistët do të mund të lahen sërish në ujërat e Senës. Vendimi u mor nga kryebashkiakja e parisit Hidalgo, në kuadër të promovimit të lojërave olimpike që do të organizohen vitin e ardhshëm

Në Paris, banorët dhe turistët do të jenë sërish në gjendje të notojnë në Seine nga viti 2025, për herë të parë në më shumë se 100 vjet. Lajmi u konfirmua nga kryebashkiakja Anne Hidalgo.

Ajo përmendi tre vende që do të jenë të hapura për publikun, një qendër ujore që tashmë është pjesërisht në përdorim, si dhe dy pishina të tjera qendrore jo shumë larg Kullës Eifel.

Zonat e notit do të jenë të shënuara me bova dhe të aksesueshme nëpërmjet skelës ndërsa dhomat e zhveshjes dhe dushet do të sigurohen po nga bashkia. Mundësia për t’u larë sërish në Senë ka qenë një dëshirë e kahershme e parisienëve.

Noti në Senë u ndalua zyrtarisht në vitin 1923 për shkak të cilësisë së dobët të ujit, por vazhdoi të praktikohej deri në fillim të viteve 1960. Projekti është një nxitje për Lojërat Olimpike që do të zhvillohen në Paris në vitin 2024. Disa nga garat e notit do të zhvillohen në Senë.

Aktualisht po bëhen përpjekje të mëdha për të përmirësuar cilësinë e ujit. Bashkia e kryeqytetit thotë se ka investuar tashmë deri në 1.4 miliardë euro për ta bërë Senën më të pastër për zonën e madhe të Parisit.

o.j/dita