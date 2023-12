Pas 33 muajsh gërmime shihet dritë në fund të tunelit të Murrizit, ja kur pritet të nisë qarkullimi

Pas 33 muajsh gërmime, është parë drita në fund të tunelit të Murrizit, një nga veprat më të rëndësishme të Rrugës së Arbrit. Puna për hapjen e tunelit nisi në maj të vitit 2019, dhe ka pasur ecuri të avashtë për shkak të gjeologjisë së vështirë, dhe rrëshqitjes së dherave.

Për të inspektuar përfundimin e gërmimeve ishte kryeministri Edi Rama, i cili vlerësoi cilësinë e punimeve, teksa theksoi se nuk priste që tuneli do të hapej brenda këtij vit.

“Dalja e dritës, nga bashkimi i të dy anëve të kantierit më sfidues të punëve të mëdha publike, është çasti i shumëpritur i një përpjekjeje të zgjatur nga gjeologjia tejet e pafavorshme, e cila ka sjellë shtyrjen e përfundimit të plotë të Rrugës së Arbërit. Ishte një shenjë e mirë që u hap para se të mbarojë viti se këtë ne nuk e prisnim. Ishte përshpejtim! Thjeshtë ta mbarojmë me kulmin e cilësisë, pastaj kur të mbarojë të mbarojë. Brenda viti tjetër s’diskutohet, por le t’ia lëmë dhe pak fatit këtu se këtu çfarë s’kemi parë. Tani gjithësi është më në kontroll puna”, shpreh kryeministri Rama.

Kryeministri theksoi se “ky tunel ka nisur në 2018 dhe do të përfundojë në 2024”.

“Ndërsa tuneli i Llogorasë, i cili përfundon në qershor 2024 ka nisur shumë më vonë se sa ky, por duke pasur një gjeologji shumë më të favorshme në Llogora, e njëjta kompani ecën me rreth 20m në ditë, ndërkohë që në Murriz përparon me afro 2 metër në ditë. Gjithësesi, më e keqja ka kaluar dhe tanimë drita e sotme është një arsye e fortë për të besuar që 2024 do ta vulosë edhe fundin e kësaj vepre kaq sfiduese”, u shpreh Rama.

Tuneli i Murrizit është i gjatë 3.7 kilometra, dhe pritet të jetë plotësisht i aksessueshëm për qytetarët në vitin e ardhshëm, duke bërë që Dibra dhe Tirana të jenë larg vetëm 2 orë.

Punimet për ndërtimin e 69 kilometrave nisën në vitin 2019, ndërkohë që kohëzgjatja e koncesionit është 13 vite.

Përfundimi i këtij investimi shkurton distancën mes Tiranës dhe Peshkopisë nga 4 orë në rreth 2 orë. Por me përfundimin e tunelit të Murrizit, dhe shmangien e baypass-it provizor të ndërtuar prej 8.8 kilometrash pranë tunelit, distanca do të shkurtohet edhe më tepër.