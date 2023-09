Pas OKB-së, Zelenskyy vizitë të papritur në Kanada, pritet nga kryeministri Trudeau

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy, pas udhëtimit në Amerikën e Veriut për sesionin e 78-të të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara ka zhviolluar një vizitë të papritur në Kanada, e cila është shtëpia e një diaspore të rëndësishme ukrainase dhe ka mbështetur Kievin që nga fillimi i pushtimit rus.

Zelenskyy zbarkoi mbrëmë në Otava nga Shtetet e Bashkuara dhe u mirëprit nga kryeministri kanadez, Justin Trudeau, i cili përsëriti mbështetjen e pakushtëzuar të Kanadasë për Ukrainën, shkruajnë mediat e huaja.

Presidenti ukrainas, i shoqëruar nga ministri i Mbrojtjes Rustem Umerov, ka caktuar sot një takim me guvernatoren e përgjithshme të Kanadasë, Mary Simon dhe një fjalim në Parlamentin Kanadez. Pasdite Zelenskyy do të fluturojë për në Toronto, ku ai dhe Trudeau do të takohen me drejtues biznesi dhe anëtarë të komunitetit ukrainas në Kanada.

Vendi është shtëpia e diasporës së dytë më të madhe ukrainase në botë pas Rusisë, me rreth 1,4 milionë njerëz me origjinë ukrainase në territorin e saj. Në mars Zelenskyy iu drejtua parlamentarëve kanadezë përmes video-konferencës.

