Pas Rusisë dhe Indisë, Japonia do lëshojë të dielën raketën hapësinore drejt Hënës

Pavarësisht se koncepti i eksplorimit të hapësirës tingëllon si misione të NASA-s për shumicën prej nesh, shumë vende të tjera kanë agjencitë e tyre hapësinore. Tani, pasi Rusia ka humbur sondën e saj në Hënë dhe India ka përfunduar me sukses uljen e anijes kozmike Vikram, është radha e Japonisë.

Siç mund ta shihni në publikimin që po ju lëmë nën këto rreshta, agjencia japoneze hapësinore, e njohur më mirë me akronimin JAXA, do të përpiqet që raketa e saj H2-A të ngrihet drejt satelitit tonë këtë të diel, nga baza e hapësirës Tanegashima, me vendndodhje në jug të vendit.

Dhe detyra nuk duket të jetë e lehtë, pasi agjencisë i është dashur të durojë disa pengesa gjatë gjithë vitit, duke përfshirë vetëshkatërrimin e një prej raketave të saj në mars 2023. Dhe duket se presioni po rritet herë pas here, duke gjykuar nga fjalët e Jiro Kasahara, profesor i Departamentit të Inxhinierisë së Hapësirës Ajrore në Universitetin Nagoya, të mbledhura në median Bloomberg:

“Ulja në një trup qiellor në lëvizje është një teknologji tepër e rëndësishme për t’u zotëruar. Japonia ka vetëm një shans për të”.

Problemet filluan tashmë vitin e kaluar, kur në tetor 2022 JAXA braktisi për fatin e saj raketën Epsilon, e cila mbante dy satelitë. Megjithatë, seria e humbjeve vazhdoi në nëntor me konstatimin se agjencia kishte falsifikuar një sasi të madhe të dhënash të mbledhura në një eksperiment të kryer në ISS, në shkurt me shtyrjen e fluturimit të parë të raketës H3 dhe në mars me incidentin më sipër.