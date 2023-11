Për britanikët, Shqipëria është destinacioni i verës

Moti po ftohet në Mbretërinë e Bashkuar kështu që askush nuk i fajëson britanikët që ëndërrojnë për pushimet e ardhshme verore.

Udhëtimi diku në Evropë është shpesh një mënyrë e shpejtë dhe e lirë për të kaluar një ose dy javë, veçanërisht pasi pushimet në Britani mund të jenë më të shtrenjta.

Megjithatë, edhe udhëtimet në pikat e nxehta si Greqia dhe Spanja po bëhen gjithnjë e më të shtrenjta.

Vitet e fundit, vende alternative si Kroacia dhe Turqia kanë fituar popullaritet.

Në veçanti, Kroacia fitoi popullaritet për shkak të skenave të xhiruara të serialit hit “Game of Thrones”.

Edhe pse këto mund të mos duken më si opsione të lira, ka ende pak shpresë për vitin e ardhshëm, pasi një vend në rritje dhe që ka punuar për t’u bërë një pikë e re e nxehtë është gati. E vendosur midis Italisë dhe Greqisë është Shqipëria, një vend ish-komunist ku fluturimet fillojnë nga 20 paund. Fluturimi për të arritur atje nga Britania e Madhe është vetëm pak më shumë se dy orë, që do të thotë se është edhe në kohë, edhe financiarisht efikas. Kostoja e jetesës dhe akomodimit favorizohen në krahasim me pjesën tjetër të kontinentit. Gjatë një udhëtimi në Shqipëri, britanikja “Express” takoi dy turistë nga Zelanda e Re, të cilët ishin të lumtur të lavdëronin vendin. 23-vjeçarja Laura Hewson tha se “ne po planifikonim të shkonim në Kroaci”.

“Por një nga miqtë tanë që kishte qenë në Shqipëri na tha duhet të shkojmë atje. Ata thanë se është si Greqia apo Kroacia, por më e lirë dhe shumë më e bukur sepse nuk ka aq shumë turistë”.

Ajo tregon se po qëndrojnë në një hotel me katër yje me mëngjes të përfshirë për të njëjtin çmim që po qëndronim me tetë të huajt në një dhomë në Itali dhe Spanjë.

Duke eksploruar me Laurën është 22-vjeçari Farrell Modd, i cili tha se dyshja ishin tërhequr nga Shqipëria pasi kishin parë peizazhin e saj të lë pa frymë në videot e TikTok.

Për ta realiteti ishte krejt i njëjtë me atë që kishin parë në internet dhe ishin gjithashtu të impresionuar me mënyrën se si ata kujdeseshin për turistët.

“Është e bukur”, tha ajo me një buzëqeshje, “ujë blu i pastër”.

Ata po shijonin disa banjo dielli në qytetin turistik të Vlorës, ku ishte një temperaturë mjaft e ngrohtë 19 gradë, pavarësisht se ishte mesi i nëntorit.

Ajo që është më e mirë është se të dy në thelb e kishin të gjithë plazhin për vete, pasi bregdeti i veshur me palma ishte pothuajse plotësisht i braktisur.

