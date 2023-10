Përfundojnë pas 140 vjetësh, pesë kullat qendrore të “Sagrada Familia”!

Katedralja e famshme Sagrada Familia e Barcelonës është afër përfundimit ndërsa kullat ungjilltare kanë përfunduar.

Pas një pritjeje prej më shumë se 140 vjetësh, më në fund përfunduan pesë kullat qendrore të bazilikës së famshme Sagrada Familia të Barcelonës.

Kur të përfundojë kulla e gjashtë dhe e fundit qendrore – që pritet në 2026 – ndërtimi i kishës, i cili filloi në 1882, do të përfundojë.

Dizajni i kishës u drejtua nga arkitekti i famshëm katalanas Antoni Gaudi, i cili vendosi se struktura monumentale do të kishte 18 kulla të mëdha në formë gishti, secila simbolizonte një figurë të ndryshme biblike – 12 apostujt, katër ungjilltarët, Virgjëresha Mari dhe Jezusi.

Më 12 nëntor do të mbahet mesha e inaugurimit në katedrale, ku do të ndriçohen katër kullat ungjillore. Ata do të qëndrojnë të ndezur gjatë Krishtlindjeve, tha kisha.

Kur Gaudi vdiq në vitin 1926, vlerësohet se ishte ndërtuar vetëm 10-15% e projektit, duke përfshirë një tërthore, një kriptë dhe një pjesë të murit të absidës.

