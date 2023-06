Përgatituni për pasdite, parashikohen shi dhe rrebeshe

Sipas MeteoAlb, pritet një tërheqje e masave ajrore afrikane nga territori shqiptar duke sjellë një freskim të lehtë të motit. Megjithatë orët e paradites do të jenë në ndikimin e kthjellimeve dhe vranësirave të shpeshta në Ultësirën Perëndimore ndërsa me vranësira dhe shira do të paraqitet moti në zonat malore përgjatë shtrirjes lindore.

Pjesa e dytë e ditës do të sjellë shtim të mëtejshëm të vranësirave duke rrezikuar shira në pjesën më të madhe të vendit, herë pas here priten edhe rrebeshe. Nën ndikimin e kushteve të paqëndrueshme atmosferike do të mbetemi edhe gjatë natës.

Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 15°C deri në 34°C. Era do të fryjë mesatare në tokë dhe në det me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi Jugperëndimor duke krijuar në brigjet detare dallgëzim mbi 2 ballë.

o.j/dita