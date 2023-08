Prej ditësh në reanimacion, përmirësohet shëndeti i Fatos Nanos, së shpejti pritet dalja nga spitali

Është drejt përmirësimit gjëndja shëndetësore e ish-kryeministrit Fatos Nano, i cili ndodhet prej një jave i shtruar në spital.

Mësohet se gjëndja e tij shëndetësore është stabël dhe i janë përmirësuar parametrat e oksigjenit.

Ish kryetari i PS-së prej të enjtes, 24 gusht 2023, ndodhet i shtruar në një spital privat në Tiranë.

Burime bënë me dije se ish kryeministri ishte shoqëruar me ambulancë më 24 gusht nga shtëpia e tij në spital pasi kishte pasur probleme me frymëmarrjen.

Dje u mësua se Nano ishte i intubuar në reanimacion por gjëndja e tij mbetej e stabilizuar e megjithatë mbetej me prognozë të rezervuar.

Edhe në 28 maj 2021 Nano u paraqit në spital për të marrë ndihmë mjekësore.

j.l./ dita