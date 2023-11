Personazhet e njohur dhe fobitë e tyre të çuditshme

Kendall Jenner – Vrimat e vogla

Kendall vuan nga ajo që quhet “Trypophobia” dhe ka të bëjë me frikën ndaj vrimave të vogla që janë të vendosura në mënyrë të çuditshme. Ajo ka treguar se i ndodh shpesh me petullat apo krepat, si dhe me hojet e mjaltit.

Nicole Kidman- Fluturat

Kur ishte fëmijë, nëse i ndodhte të shihte një fluturë në hyrjen kryesore të shtëpisë, Nicole hynte nga gardhi ose gjente një mënyrë nga pas shtëpisë. Frika më e madhe ishte t’i afrohej një fluturë dhe kjo vazhdon akoma.

Kristen Stewart- Kuajt

Pavarësisht se i është dashur të përballej me frikën e saj më të madhe në xhirimet e filmave, Kristen tregon se kuajtë janë kafshët që urren më shumë qëkur pësoi një incident kur ishte fëmijë.

Jennifer Aniston – Zhytja

Pas një eksperience ku ra në pishinë në fëmijëri, Jennifer nuk guxon më as të zhysë kokën në ujë.

a.c./dita