Plas ‘gjuetia’ për dashnoret e politikanëve, Demalia akuzon Spahon për mësuesen misterioze. Deputeti: Ti je për gjyq, thuaje me emër e mbiemër…!

Edmond Spaho ka reaguar sërish, pas replikës së Ilir Demaliajt. Ky i fundit e akuzon Spahon se ka një apartament me qera në katin e 7 në Korçë, ku aty bisedon me një mësuese që i paguan edhe kredinë.

“Në fakt ti duhet të jesh objekt i SPAK edhe për pronat në Pogradec dhe Korçe. Por SPAK është ASPAK prandaj bëni ju bla-bla”, shkruan ndër të tjera Demalia. Spaho e mohon të ketë prona në Pogradec dhe Korçë dhe thotë se nëse Demalia disponon fakte, t’dërgojë në SPAK.

Ndërsa sa për atë që Spaho e quan histori rozë, thotë se nuk është e vërtetë, sepse nëse do të ishte, do e kishte marrë vesh gjithë Shqipëria.

“Sa për atë historinë roze më gajase. Nëse do ishte e vërtete do e kishte marrë vesh gjithë Shqipëria pasi Maliqi një pëllëmbe është.

Thuaje me emër e mbiemër. Jo me qyteti N, inspektori P, informatori K si ne kohen e Sigurimit. Je larg, nuk të hedh dot në gjyq. Këtu e mbyll debatin me ty”, shkruan Spaho.