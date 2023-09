Plas keq trukimi i ndeshjeve në të gjithë botën, Interpol dhe Europol bëjnë 23 arrestime, mes tyre dhe futbollistë

Pas analizimit të të dhënave të disponueshme, hetuesit identifikuan një rrjet kriminal me origjinë rumune dhe bullgare. Anëtarët e kësaj rrjete krimi fiksuan ndeshje jashtë Spanjës duke korruptuar sportistët. Pasi të binin dakord me rezultatet, anëtarët e grupit të krimit me bazë në Spanjë vendosnin baste online në një shkallë masive.

Nëpërmjet hetimeve të tyre, oficerët zbuluan një proces kriminal ku grupi do të kishte akses në informacionin e ndeshjeve përpara kompanive, duke i lejuar ata të vendosnin baste me siguri dhe në fund të merrnin para. Nëpërmjet teknologjisë së përparuar, ata fituan akses në sinjale video live nga e gjithë bota, direkt nga stadiume, fusha dhe arena. Përgjimi i këtyre sinjaleve u dha atyre një avantazh të qartë për prodhuesit e basteve (bookmaker), të cilët vareshin nga furnizimet satelitore më të ngadalta për të njëjtat ngjarje.

Procesi u përsërit në ligat e futbollit aziatik dhe të Amerikës së Jugut, UEFA Nations League, Bundesliga, Katar 2022 ndeshjet e Kupës së Botës dhe turnetë e tenisit ATP dhe ITF. Pavarësisht mbledhjes së pagesave të konsiderueshme, grupi shmangu zbulimin duke përdorur një mori identitetesh dhe llogarish. Mes të arrestuarve ishte edhe një tregtar nga një bookmakers i madh, i cili në bashkëpunim me grupin kriminal do të vërtetonte bastet online të vendosura nga rrjeti kriminal.

“Grupet e krimit të organizuar do të shfrytëzojnë boshllëqet më të vogla që i jepet mundësia. Në këtë rast, ne po flasim për një avantazh prej 20 ose 30 sekondash që çoi në përfitime të konsiderueshme”, tha Sekretari i Përgjithshëm i INTERPOL-it, Jürgen Stock.

“Operacionet e suksesshme si ai i udhëhequr nga Spanja vetëm riafirmojnë angazhimin tonë për të siguruar që e gjithë grupi ynë i njoftimeve, bazave të të dhënave dhe rrjeteve të ekspertëve të mbështesin plotësisht policinë në mbylljen e këtyre boshllëqeve,” përfundoi z. Stock.