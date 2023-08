Plas te Al-Nassri, humbja e dytë radhazi në kampionat! Tifozët i ‘përvishen’ Ronaldos

Al-Nassr “bie” edhe në javën e dytë të kampionatit, me skuadrën e Castro-s që u mposht në shtëpi me rezultatin 0-2 përballë Al-Taawon. Pavarësisht faktit që vendasit zbritën në fushën e lojës me shumë “yje”, duke nisur nga Ronaldo, Mane, Brozovic apo edhe Fofana, Al-Nassr nuk kishte ritmin e duhur për të shmangur humbjen e dytë radhazi në kampionat, që në fund u prit si një katastrofë e vërtetë nga tifozët.

Pjesa e parë prodhoi golin e parë, me Tawamba, i cili gjeti rrugën e rrjetës në minutën e 20-të dhe pavarësisht përpjekjeve të Ronaldos dhe Manes, rezultati nuk ndryshoi.

Në fraksionin e dytë, vendasit dominuan, por portieri Malison ishte i pakalueshëm. Në fund, në kohën shtesë, Sadio Mane gjeti golin, por pozicioni i tij ishte i parregullt dhe pikërisht nga ky moment përfituan miqtë, të cilët ideuan golin e dytë në minutën e 96-të me autor Bahusayn.

Pas përfundimit të ndeshjes, tifozët ishin maksimalisht të irrituar dhe madje një pjesë e tyre edhe brohoritën “Messi, Messi”, diçka e cila irritoi në maksimum portugezin Cristiano Ronaldo dhe tashmë situata nuk duket e qetë. Dy ndeshje, dy humbje dhe tani Al-Nassr spostohet në fundin e klasifikimit me 0 pikë, ndërsa Al-Taawon shkon në kuotën e katër pikëve.