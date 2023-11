Po na mbaron koha! Shefi i logjistikës së NATO-s: Nuk jemi gati nëse Rusia…

NATO ka paralajmëruar anëtarët e saj se shumë burokraci po pengojnë lëvizjet e trupave në të gjithë Evropën, një problem që mund të shkaktojë vonesa të mëdha nëse do të shpërthejë një konflikt me Rusinë.

“Po na mbaron koha. Atë që nuk e bëjmë në kohë paqeje nuk do të jetë gati në rast krize ose lufte”, tha shefi i komandës logjistike të NATO-s, gjenerallejtnant Alexander Sollfrank, në një deklaratë për Reuters.

Komanda e Përbashkët Mbështetëse dhe Mundësuese e NATO-s (JSEC) filloi të operojë në Ulm të Gjermanisë në vitin 2021. JSEC ka për detyrë të koordinojë lëvizjen e shpejtë të trupave dhe tankeve në të gjithë kontinentin dhe përgatitjet logjistike si ruajtja e municioneve në aleancën krahu lindor.

Si rezultat i pushtimit të Ukrainës nga Moska në vitin 2014, krijimi i JSEC pasqyroi vlerësimin se NATO, pas dekadave nga Lufta e Ftohtë, përsëri duhej të ishte gati për një luftë në Evropë që mund të shpërthente në çdo kohë.

Megjithatë, detyra e vendosjes së shpejtë të forcave deri në madhësinë e një divizioni me rreth 20.000 trupa, si dhe për të pasur municion, karburant, pjesë këmbimi dhe furnizime, është bërë më e ndërlikuar që nga Lufta e Ftohtë.

Ndërkaq trupat e NATO-s dhe të Traktatit të Varshavës në të kaluarën u përballën me njëra-tjetrën kryesisht në Gjermani, aleanca është zgjeruar që atëherë rreth 1.000 kilometra në lindje, duke shumëzuar gjatësinë e krahut lindor të NATO-s në rreth 4.000 kilometra në total.

“Zgjerimi i hapësirës, fakti që jo të gjitha forcat janë të bazuara në përpara, e gjithë kjo do të thotë se aleanca duhet të jetë e shpejtë në lëvizjen e trupave nga bazat e tyre në vendin e duhur në krahun lindor”, theksoi Sollfrank.

“Në kulmin e luftës në Ukrainë, Rusia gjuante 50.000 predha artilerie në ditë. Këto runde duhet të arrijnë deri tek obusët”, tha ai. “Kështu që ju duhet të vendosni magazina – për municione, karburant, pjesë këmbimi dhe furnizime”.

Ashtu siç është, forcat e NATO-s duhet të navigojnë një sërë rregulloresh kombëtare, nga njoftimi paraprak i kërkuar përpara se municionet të mund të dërgohen deri në gjatësinë e lejuar të kolonave ushtarake.

“Ne kemi një tepricë rregullash, por e vetmja gjë që nuk kemi është koha”, paralajmëroi Admirali Rob Bauer, kreu i komitetit ushtarak të NATO-s.

“Lufta e Rusisë kundër Ukrainës ka dëshmuar të jetë një luftë rrënimi – dhe një luftë rrënimi është një betejë logjistike”.

Sollfrank tha se do të dëshironte të shihte një “Schengen ushtarak”, një zonë me kalim të lirë ushtarak të ngjashëm me zonën politike Shengen që lejon lëvizjen e lirë brenda pjesës më të madhe të BE-së.

NATO nuk duhet të shkaktojë një llogaritje të gabuar në Kremlin duke dhënë përshtypjen se Moska mund të ketë një shans për të fituar sepse aleanca nuk është e përgatitur, paralajmëroi ai.

“Ne duhet të jemi përpara kurbës. Ne duhet ta përgatisim teatrin shumë përpara se të thirret neni 5”, tha ai, duke iu referuar klauzolës së mbrojtjes kolektive të NATO-s, e cila efektivisht e vë aleancën në luftë. \Rel\

p.k\dita