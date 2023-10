“Po nxitet nga vendet perëndimore”/ Erdogan: Izraeli të ndalojë sulmet në Gaza, përbëjnë gjenocid

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, i ka bërë thirrje Izraelit që të ndalojë sulmet e tij në Gaza, duke thënë se nuk do të sjellë asgjë tjetër veçse më shumë dhimbje, vdekje dhe lot.

Në një postim në platformën”X”, Erdogan bëri thirrje për vendosjen e një armëpushimi humanitar në Gaza sa më shpejt të jetë e mundur dhe i bën thirrje administratës izraelite të ndalojë menjëherë operacionet e saj që përbëjnë gjenocid. Presidenti gjithashtu ka shkruar se administrata izraelite po vepron si organizatë e inkurajuar nga vendet perëndimore.

POSTIMI I PLOTË:

Zgjerimi i sulmeve në Gaza nuk do të sjellë asgjë tjetër veçse më shumë dhimbje, vdekje dhe lot. Duke vrarë fëmijë, gra dhe civilë, është e qartë se siguria nuk mund të sigurohet duke bombarduar spitale, shkolla, xhami dhe kisha. Ju nuk mund të adhuroheni përmes shtypjes.

Në vend që të kthehet nga gabimi i saj dhe të veprojë me arsye shtetërore, administrata izraelite po vepron si një organizatë me nxitjen e aktorëve jashtë rajonit. Rajoni ynë duhet të shpëtohet sa më shpejt nga kjo furi çmendurie, e inkurajuar nga vendet perëndimore dhe në të cilën organizatat e mediave perëndimore po konkurrojnë për ta legjitimuar atë.

Ftoj të gjitha shtetet dhe organizatat ndërkombëtare që të mbështesin sinqerisht nismat për vendosjen e një armëpushimi humanitar në Gaza sa më shpejt të jetë e mundur. Unë përsëris thirrjen tonë drejtuar administratës izraelite që të mos zgjerojë kurrë shtrirjen e sulmeve të saj kundër civilëve dhe të ndalojë menjëherë operacionet e saj që përbëjnë gjenocid.

Ne besojmë se rajoni ynë do të arrijë stabilitet të përhershëm me vendosjen e mekanizmave të rinj që do të garantojnë sigurinë e myslimanëve, hebrenjve, të krishterëve dhe të gjithëve që jetojnë në këto troje. Turqia do të vazhdojë të bëjë pjesën e saj për të parandaluar derdhjen e ndonjë gjaku të pafajshëm, për të parandaluar ndonjë tragjedi të mëtejshme humanitare dhe për të zgjidhur konfliktet në Palestinë para se të arrijnë një pikë pa kthim.