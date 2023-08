“Po të jetë Shpiragu si Val D’Agrit në Itali, Shqipëria e bënë def fukarallëkun, por… kemi një problem me SHELL-in”

Në një intervistë sot në DITA, Fatmir Shehu, ish-drejtues i projekteve të rëndësishme të naftës shqiptare flet për Shpiragun.

Ai thotë se para se të flasim për cfarë fiton Shqipëria duhen analizuar disa faktorë. Profesor Shehu thotë se zakonisht kur zbulohet naftë fillojnë të shpejtohen etapat për ta vënë pasurinë sa më shpejt në eficencë ekonomike.

Ai shpreh habi që SHELL megjithëse ka mjete dhe mundësi të shumta, vazhdon punon me një sondë të vetme.

“E them këtë se ky vendburim është zbuluar që në vitin 2001 nga OXY (në projektin e parë të shpimit të OXY kam qenë edhe unë konsulent) dhe po kalojnë shumë vjet ( rreth 20 vjet ) dhe akoma nuk është dhënë përgjigja se sa fizibël është ky zbulim” – thotë Shehu dhe shton:

“Shelli që punon tek neve në Shpirag, ka një koncesion në Itali me hidrokarbur të zbuluar në Val D’Agrit afër të njëjtës thellësi (rreth 5000-6000m) dhe nga informacionet që kemi në Shpirag, dhe e vuri ne shfrytëzim duke plotësuar kërkesat e çdo etape si dhe duke ndërtuar gjithë infrastrukturën e kondicionimit të produktit për treg, brenda 5-6 vjetësh.

Aktualisht në bazë të informacioneve që kemi prodhon me 21 puse të shpuar, rreth 100 mijë fuçi në ditë apo rreth 6 milion tonë në vit. Po të jetë kështu Shpiragu, Shqipëria e bënë def fukarallëkun dhe po ta kishte zbuluar vetë, do e bënte më def, se do kishte për vete gjithë të ardhurat.

Po ne shqiptarët, pse nuk i lutemi këtij partneri të fuqishëm, që nuk e vret këpuca si na vret ne shqiptarëve të shpejtojë etapat, të fusë më shumë sonda paralele në punë etj., që nuk është se nuk i dinë, por dhe ne i dimë se u plakëm me këto punë!

Me vetëm një sondë që është përdorur deri më sot, vonohen shumë rezultatet dhe konkluzionet rriten shpenzimet dhe vonohen pritshmëria jonë, aq më shumë që ne shqiptarët mezi po e presim këtë input ekonomik me shumë rëndësi për ekonominë tonë…”

