Po vjen eklipsi diellor më i rrallë i historisë, pse quhet “unaza e zjarrit”…

Nga shirat e mbivendosur të meteorëve deri te një seri superhënash, vera ka qenë një sezon spektakolar për adhuruesit e hapësirës. Më 14 tetor, një eklips i rrallë unazor diellor do të jetë i dukshëm nga tetë shtete në Shtetet e Bashkuara.

I njohur gjithashtu si “unaza e zjarrit”, një eklips diellor unazor është i ndryshëm nga një eklips diellor total, sipas LiveScience.com. Fenomeni i rrallë ndodh kur hëna duket se kapërcen diellin ndërsa është pak më larg nga toka në orbitën e saj eliptike – duke rezultuar në një rreth të nxirë dhe buzë të zjarrtë.

Për herë të parë ndonjëherë, ky lloj eklipsi do të jetë i dukshëm në Amerikën e Veriut. Eklipsi fillon më 13 tetor në Oregon dhe kalon nëpër Kaliforninë Veriore, Nevada, Utah, Arizona verilindore, Kolorado jugperëndimore dhe New Mexico përpara se të përfundojë në Teksas më 14 tetor. Prej aty, ai do të udhëtojë në Amerikën Qendrore dhe Amerikën e Jugut, NASA raporton.

Në zona të tjera do shihet vetëm eklips i pjesshëm. Sa më afër qendrës së shtegut, aq më shumë do të zgjasë unaza e zjarrit. Gjatë eklipsit unazor diellor të këtij viti, hëna do të mbulojë 91 për qind të diellit. Shikuesit e unazës së zjarrit duhet të mbajnë syze eklipsi gjatë gjithë ngjarjes.

Nëse nuk jeni në gjendje të arrini shtegun, mund ta shikoni fenomenin e rrallë në disa transmetime në internet që po transmetojnë ngjarjen, duke përfshirë Exploratorium të San Franciskos dhe në TimeandDate.com.