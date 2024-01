Politikani serb Sandulovic tek varrezat e Jasharajve: Kërkova falje, edhe për ata që s’kërkuan

Politikani serb, Nikola Sandulovic, ka rikthyer në vëmendje vizitën e tij tek varrezat e familjes Jashari në Prekaz.

Ai e ka publikuar videon në profilin e tij në platformën “X” duke thënë se është politikani i vetëm nga Serbia që ka nderuar familjen Jashari në Prekaz.

“Unë jam i vetmi politikan nga Serbia që kam ardhur për të nderuar viktimat e pafajshme shqiptare, familjen Jashari, në Prekaz. Unë kërkova falje dhe kërkova falje në emër të serbëve që nuk e bënë këtë”, ka shkruar Sandulovic.

I am the only politician from Serbia who came to pay his respects to the innocent Albanian victims, the Jašari family, at Prekazi. I apologized and asked for forgiveness on behalf of the Serbs who did not commit this.@CNN@albinkurti @aliciakearns @federicawoelk @VjosaOsmaniPRKS pic.twitter.com/Czl0pcJ8cR

— Nikola Sandulovic (@Sandulovic_N) January 2, 2024