Portieri Ter Stegen dhe gruaja e tij Daniela, njoftojnë pritjen e fëmijës së dytë

Portieri i FC Barcelona, ​​Marc-André Ter Stegen dhe Daniela Jehle, gruaja e tij, kanë njoftuar ardhjen e fëmijës së tyre të dytë përmes llogarive të tyre personale në rrjetet sociale. Portieri gjerman nuk ka ngurruar ta shprehë gëzimin e tij, me një mesazh emocionues në Instagram: “Familja jonë po rritet”.

Lajmi nuk vonoi të përhapet në rrjete, pasi brenda pak minutash nga publikimi i tij qindra persona uruan çiftin. Ana Lewandowska, Nuria Cunillera, Sara Gündogan dhe Elena Galera janë disa nga bashkëshortet e lojtarëve të Barçës që kanë uruar gjermanët.

Ky lajm i mirë vjen në një moment të ëmbël për portierin gjerman, i konsoliduar në portën e Barçës, diçka që e ka lejuar të konsiderohet si një nga portierët më të mirë në botë dhe me opsione për të qenë portieri titullar në Gjermani, ku ka një mosmarrëveshje intensive kohët e fundit me Manuel Neuer, portierin e Bayern Munich, i cili është ende i lënduar.

Fatkeqësisht, gjermani nuk do të ketë shumë kohë për të shijuar lajmin e mirë, pasi pas pushimit të kombëtares ai rikthehet në stërvitjet e FC Barcelona. Këtë të shtunë ai është planifikuar së bashku me ndërkombëtarët në stadiumin Olimpik Lluís Companys, ku do të përballen me Betisin.